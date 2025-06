Türkei 2.0? Thomas Stamm setzt im Dynamo-Camp auf Altbewährtes

Dynamo Dresden ist im Trainingslager in Österreich angekommen. Das Programm ähnelt dem aus dem Januar-Camp in der Türkei sehr - und das mit Absicht.

Von Thomas Nahrendorf

Windischgarsten - Wieso etwas verändern, wenn es so gut lief? Dieser Meinung ist wohl auch Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42). Das Camp in Windischgarsten, in der Mitte von Salzburg, Linz und Graz gelegen, ähnelt den Tagen von Lara im Januar. Und genau das ist auch Absicht.

Schon in der Türkei im Januar legte Trainer Thomas Stamm (42) den Fokus auf intensive Trainingseinheiten. © Lutz Hentschel Es geht in die Alpen, gewohntes Terrain für Stamm. Apropos Alpen. Wo ist es für ihn eigentlich schöner? Daheim in der Schweiz oder Österreich? Der 42-Jährige lacht: "Zwei superschöne Länder, aber als Schweizer bin ich natürlich befangen", sagt er. "Es gibt superschöne Ecken, die es auch in Deutschland gibt. Uns geht es gut, wo wir leben. Schweiz, Deutschland, Österreich. Da dürfen wir uns nicht beklagen. Es gibt andere Ecken, auch zur jetzigen Zeit, den Leuten dort geht es deutlich schlechter. In allen drei Ländern geht es uns sehr gut, das können wir wertschätzen", wird er beim Blick auf die drei Nationen fast schon philosophisch. Dynamo Dresden Dynamo im Trainingslager: SGD im Camp eingetroffen Dynamo Dresden Deshalb freut sich Bünning auf das Dynamo-Camp in Österreich Doch bevor er weiter abschweift, konzentriert er sich aufs Camp. Wie in der Türkei steht das Training im Vordergrund, am letzten Tag gibt es ein Testspiel gegen den SV Ried, Aufsteiger in die 1. Liga in Österreich. Wieder geht es über 2x60 Minuten - wie in Lara. Da war Rot-Weiss Essen der Kontrahent. "Ähnlich wie in der Türkei haben wir den Fokus auf eine sehr intensive Trainingswoche. Wir probieren, mit den 2x60 Minuten gegen Ried jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen", erklärt der Coach.

Dynamo Dresden: Vorbereitung der Schlüssel für wenige Verletzungen?