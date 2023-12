Dynamo-Coach Anfang: "Wir sind eine Einheit geworden"

Dresden - Das Heimspieljahr ist für Dynamo Dresden beendet. Es folgen nun noch die beiden Auswärtspartien in Duisburg und in Bielefeld. 19 Partien spielte die SGD 2023 im Rudolf-Harbig-Stadion, die imposante Bilanz: 15 Siege, zwei Remis und nur zwei Niederlagen. Eine davon tat aber mächtig weh und versaute am Ende den Aufstieg.