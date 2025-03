Dynamo-Coach Stamm: "Als Spitzenteam brauchst Du solche Spiele und Siege!"

Dresden - Tabellenführung verteidigt, durch den Sieg zum Stand jetzt bestem Heimteam aufgeschwungen. Dynamo Dresden ist nach dem 2:0-Sieg gegen Wiesbaden auf Kurs, auch wenn gegen die Hessen nicht alles golden glänzte. Doch um Schönheit geht es in der entscheidenden Phase der Saison nicht, es geht um Punkte und die haben die Schwarz-Gelben geholt.

Dynamos Trainer Thomas Stamm (42, 2.v.r.) genoss den Sieg mit seinem Staff vor dem K-Block. © Lutz Hentschel

Auch, weil Dresden bei beiden Toren die Fehler der Gäste ausgenutzt hat. "Erst verursachen wir nach einem eigenen Einwurf einen Eckball, den wir dann auch noch selbst einköpfen, und dann das Missverständnis zwischen Sascha Mockenhaupt und Torhüter Florian Stritzel. Wir haben Dresden beschenkt", ärgerte sich Wiesbadens Trainer Nils Döring nach der Partie.



Die Mannen vom Thomas Stamm nahmen dankend an. "Es war ein ausgeglichenes Spiel mit unserer stärksten Phase zu Beginn der zweiten Hälfte", sagte Stamm zum Spiel: "Wir haben zu den Toren noch genug Chancen, müssen zwei, drei mehr machen. Von der Qualität der Möglichkeiten her war es ein verdienter Sieg", so der Schweizer. "Wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, wenn Du vorn dran bleiben willst, dann brauchst Du solche Spiele und Siege. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis."

Froh war er auch, dass es auch mal wieder nach einer Ecke geklappt hat, auch wenn der Torschütze mit Moritz Flotho ein Hesse war.

"Das gehört dazu. Wir haben in der letzten Zeit bei Standards viel liegen lassen. Deshalb sind wir froh, dass wir die Partie mit einem Standard in die richtige Richtung drehen konnten."