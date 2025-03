Dynamo verteidigt mit Heimsieg gegen Wiesbaden die Tabellenführung

Die Schwarz-Gelben sind damit seit fünf Spielen in Serie ungeschlagen und haben sich für den weiteren Endspurt im Aufstiegskampf eine optimale Ausgangslage geschaffen.

Die Tore zum 16. Saisonerfolg steuerten der Wiesbadener Moritz Flotho (10. Minute) per Eigentor und Christoph Daferner (56.) bei. Seit fünf Spielen ist die SGD nun ungeschlagen und hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz drei und sechs Zähler auf den vierten Platz.

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (42): "In der besten Phase der zweiten Halbzeit hatten wir auch die Möglichkeit, ein drittes - vielleicht sogar ein viertes - zu machen. Weil da haben wir sehr viele Balleroberungen gehabt", sagte der 42-Jährige und erklärte zudem: "Erste Halbzeit habe ich sehr ausgeglichen gesehen mit dem ein oder anderen Vorteil dann auch, weil wir die Mitte nicht so zubekommen haben, wie wir es uns gewünscht haben."

Nils Döring (44), Cheftrainer von Wehen Wiesbaden: "Wir sind sehr enttäuscht, weil es aus unserer Sicht eine vermeidbare Niederlage war. Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Wir haben, glaube ich, nach fünf Minuten die erste Torchance durch Moritz Flotho gehabt. Wir haben mit Ball wirklich gute Räume gefunden, die wir bespielen wollten. Wir haben durchaus immer wieder auch gute Aktionen im Übergangsspiel gehabt. Wir haben trotzdem vermissen lassen, über die ganzen 90 Minuten - dass wir so ein bisschen im letzten Drittel - den Punch gesetzt haben."

Christoph Daferner, der das 2:0 erzielt hat, war ebenfalls nach der Partie direkt zum Interview bei MagentaSport : "Es fühlt sich sehr gut an, vor allem nach der Länderspielpause, wo Du nie weißt, wie es weiter geht. Wir haben gut gearbeitet, ein solides Spiel zu Null gezeigt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben sehr, sehr viel an den Standards gearbeitet, weil wir uns da verbessern mussten und weiter müssen."

Trainer Thomas Stamm sagte nach dem Sieg am Mikrofon von MagentaSport: "Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber wir hatten die besseren Chancen. In der Startphase der zweiten Halbzeit waren wir überlegen, müssen das eine oder andere Tor mehr machen. Wenn man die Qualität der Chancen nimmt, war es verdient. Wenn Du eine Spitzenmannschaft bleiben willst, musst Du oft zu Null spielen. Wäre gut, wenn wir die vier Heimspiele, die wir hier noch haben, gewinnen. Wir hatten gut trainiert. Es tut gut heute, auch in der Art und Weise."