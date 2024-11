Dynamo-Coach Stamm kritisiert Kartenflut: "Ich war bei ihm in der Kabine und habe das auch so gesagt"

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (41) hat nach dem 1:1-Remis beim FCI Kritik am Unparteiischen geübt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Schiedsrichter Felix Exner (Münster) hatte nur eine etwas komische Sichtweise auf die Partie. Gleich sieben Schwarz-Gelbe sahen Gelb. Darunter Aljaz Casar, der nun in Osnabrück fehlen wird.

Exner ist Doktor der Rechtswissenschaften. Mit Recht nahm er es aber in dieser Partie nicht ganz so genau.

Der Bundesliga-Aufsteiger lag bei der Verteilung von Karten oft daneben. Meist war es das erste Foul eines Dresdners, das sofort sanktioniert wurde.

"Ich war bei ihm in der Kabine und habe das auch so gesagt", ärgerte sich Dynamo-Trainer Thomas Stamm über die Kartenflut. "Ich habe ihm eine Szene gezeigt aus der 17. Minute", sagte er und meinte damit das böse Foul von Ingolstadts Kapitän Lucas Fröde an Casar.

"Ali wird von hinten gefoult, der Ball ist drei Meter weg, Trefferbild oberhalb des Knöchels. Da gibt es zwar Gelb, aber ich habe mich gefragt, warum", so der 41-Jährige.