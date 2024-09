Dynamo-Coach Stamm lässt keine Ausreden zu: "Genügend Zeit zum Regenerieren"

Dresden - Teil drei der ersten Englischen Woche in dieser Saison: Spitzenteam Dynamo Dresden empfängt am Sonntag um 16.30 Uhr Aufsteiger Aachen.

Volle Konzentration auf das runde Leder, auch bei Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41). Seine Mannschaft soll am Sonntag alles raushauen, den Tank leermachen und einen Sieg einfahren. © Lutz Hentschel

"Auch wenn wir schon am Freitag wieder in Dortmund spielen, wir müssen alles raushauen, müssen Akzente setzen und werden uns nicht schonen", verspricht SGD-Trainer Thomas Stamm (41) den eigenen Fans. Über 30.000 werden wieder im Stadion sein.

"Es ist genügend Zeit zum Regenerieren. Die Art und Weise, wie wir am Mittwoch reisen konnten, hilft. Da gibt es keine Ausreden am Sonntag, wir müssen auf Augenhöhe kommen. Sonst kann es gegen Aachen auch ganz eklig werden", sagt der 41-Jährige.

In so einer Englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen heißt es trotzdem immer mit den Kräften haushalten. In Verl wechselte Stamm gegenüber dem 1:1 gegen Rostock dreimal.

Ist dieses Mal wieder mit so einer Rotation zu rechnen? "Das muss man schauen, wie die Jungs dastehen. Kann sein, wir gehen mit den gleichen Jungs rein. Es kann aber auch sein, wir verändern es ein Stück weit. Das kommt darauf an, wie stehen sie am Samstag da, wie kommen sie durch, wie sind die Werte", sagt Stamm.