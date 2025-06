Absage aus Magdeburg! Hoti-Wechsel nach Dresden geplatzt

Andi Hoti (l.) war schnell fester Bestandteil der Dynamo-Mannschaft, die ebenfalls auf seinen Verbleib hoffte. © Picture Point / Sven Sonntag

Denn in Dresden mauserte sich Hoti schnell zum Stammspieler, bis ihn eine muskuläre Verletzung bis zum Saisonende außer Gefecht setzte. Er war auch im Team fest angekommen, wie Lars Bünnings (27) Gesangseinlage bei der Aufstiegsfeier bewies, als er auf einen Hoti-Verbleib bezogen "Von Dresden bis zum Kosovo, immer wieder Dynamo" schmetterte.

Jetzt wäre der Abwehrspieler wieder fit, um am Sonntag mit der SGD in die Saisonvorbereitung zu starten, beginnt das Sommertraining nun aber schon am Donnerstag mit seinen neuen, alten Kollegen in Magdeburg.

Ganz schlägt Schork die Tür für einen Hoti-Transfer dann aber doch noch nicht zu. "Es kann sein, dass unser Trainer nach drei oder vier Wochen sagt, der und der Spieler passt nicht. Aber jeder fängt jetzt bei null an", erklärte der 67-Jährige.

Heißt: Ein Wechsel des 22-Jährigen könnte sich noch bis zum Saisonstart oder gar zum Ende der Transferperiode hinziehen.