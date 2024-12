Dynamo in Unterhaching live: SGD-Torschütze muss früh runter!

Dynamo Dresden in Unterhaching im Liveticker: Aljaz Casar bringt die SGD in Führung und muss dann verletzt vom Platz.

Von Aliena Rein

Unterhaching - Letztes Spiel des Jahres für die SGD! Beim Tabellen-Vorletzten SpVgg Unterhaching will Dynamo Dresden pünktlich zum Fest auf Platz eins springen und die Herbstmeisterschaft klarmachen.

Aktueller Spielstand: SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden 0:1 Tore: 0:1 Casar (8. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

36. Minute: Gellende Pfiffe von den Rängen, weil Kubatta im Kopfballduell mit Kügel etwas ruppig zu Werke geht. Der Hachinger geht zu Boden und bekommt einen Freistoß.

35. Minute: Die folgende Unterbrechung nutzt Dynamo, um Tony Menzel ins Spiel zu nehmen, die Gäste sind wieder vollzählig.

35. Minute: In Unterzahl kommt die SGD zur nächsten dicken Chance! Daferner flankt von rechts in den Strafraum, wo Jonas Oehmichen angeflogen kommt. Doch sein Kopfball geht vorbei.

34. Minute: Dynamo spielt derzeit noch zu zehnt, während sich draußen Tony Menzel warm macht.

Aljaz Casar muss verletzt vom Platz

31. Minute: Wieder sitzt Casar auf dem Boden und hält sich das rechte Bein. Erneut kommen die Mediziner auf den Platz, und dieses Mal zeigen sie an: Es geht nicht weiter für Casar, der Torschütze muss verletzt vom Platz!

29. Minute: Unterhaching versucht es aus der zweiten Reihe, doch der Abschluss segelt weit drüber.

26. Minute: Die Ecke wird nach einem Offensivfoul von Daferner abgepfiffen.

25. Minute: Oehmichen probiert es aus der Distanz und wird geblockt. Der Ball landet bei Sapina, doch auch sein Schuss wird geklärt. Es gibt Ecke für Dynamo.

22. Minute: Die Hausherren kommen immer besser in die Partie, trotzdem wirkt es nach wie vor so, als hätte Dresden das Geschehen im Griff.

19. Minute: Nächster Versuch von Haching, doch Tim Schreiber pflückt die Kugel aus der Luft.

18. Minute: Erster Abschluss der Gastgeber! Schwabl bringt den Ball passgenau auf den Kopf von Kügel, der aber am Kasten der SGD vorbeiköpft.

15. Minute: Den nächsten Angriff startet die SGD noch in Unterzahl. Daferner legt auf Oehmichen ab, der trifft das Leder aber nicht voll und drischt die Kugel drüber.

13. Minute: Nächste Behandlungspause! Dieses Mal trifft es den Torschützen Aljaz Casar, der einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommt. Auch er kann aber weitermachen.

10. Minute: Dresden präsentiert sich dominant, die Führung ist nach rund zehn Minuten absolut verdient. Immer wieder geht es über die rechte Seite.

Dynamo Dresden geht früh in Führung

8. Minute: Frühe Führung für Dynamo Dresden! Eine Flanke von Sterner drückt Aljaz Casar aus nächster Nähe mit dem Kopf über die Linie.

Die SGD-Kicker feiern den Treffer von Aljaz Casar. © PICTURE POINT / S. Sonntag

5. Minute: Schnell kommen die Teamärzte mit einer Trage an, doch Schwabl winkt ab. Zunächst mal geht es weiter für den Kapitän der Hachinger.

3. Minute: Schon nach drei Minuten gibt es die erste Unterbrechung: Oehmichen kommt gegen Schwabl zu spät und hält den Fuß drüber. Schwabl bleibt liegen, der Dynamo-Youngster sieht direkt die Gelbe Karte.

2. Minute: Die erste Aktion gehört den Gästen, doch eine Flanke von Hauptmann findet keinen Abnehmer.

Das Drittligaspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Dann geht es los, der Ball rollt im letzten Dynamo-Spiel des Jahres!

14.30 Uhr: Nach der Schweigeminute, die dieses Mal nicht unterbrochen wird, beginnen die Fans damit, Stimmung zu machen, die Gedanken kehren zum Fußball zurück.

14.25 Uhr: Gedenken für den Anschlag in Magdeburg wird gestört

Im Uhlsport Park wird der Opfer des Anschlags in Magdeburg gedacht, es läuft John Lennons Imagine. Viele Dynamo-Fans stimmten danach die Melodie L‘amour toujours von Gigi D‘Agostino an, wozu in rechten Kreisen immer wieder "Ausländer raus" gesungen wird. Danach liefen beide Mannschaften symbolisch zu You'll Never Walk Alone ein.

Die Mannschaften blieben für die Gedenkminute andächtig im Mittelkreis stehen. © TAG24

14.22 Uhr: Die Wartezeit ist bald überstanden, gleich geht es los!

Inzwischen ist das Stadion zu großen Teilen gefüllt, es scheint, als könne der Anpfiff wie geplant durchgeführt werden. Die Spieler, die sich lange auf dem Platz warm gemacht haben, sind inzwischen wieder in den Katakomben verschwunden und machen sich bereit.

14.15 Uhr: David Fischer findet späteren Anpfiff "herausfordernd"

Die Zeit bis zum Anpfiff überbrückt MagentaSport mit einem Interview mit David Fischer. Er spricht über ... ... die Reaktion der Spieler auf den verspäteten Anpfiff: "Zum einen sind unsere Spieler ja immer sehr glücklich, wenn sie eine breitere Unterstützung von unseren Anhängern bekommen, deswegen ist da sicherlich ein gewisses Verständnis dabei. Zum anderen ist es an der Stelle natürlich immer ein Stück weit herausfordernd, wenn die Abläufe etwas behindert werden, was natürlich bei einem späteren Anpfiff der Fall ist." ... den Grund für die Verzögerung: "Es ist einfach Stau auf der A9, es gab einen Unfall in Richtung Nürnberg. Da kommen dann leider die Gaffer ins Spiel und dadurch ist dort leider ein Engpass aktuell. Es ist nicht nur die aktive Fanszene, es sind mehrere Anhänger von uns, die sich heute auf den Weg gemacht haben und leider im Verzug sind."

Kommunikationsgeschäftsführer David Fischer half dabei, die Zeit bis zum Anpfiff zu überbrücken. © PICTURE POINT / S. Sonntag

14.05 Uhr: Das sagt Thomas Stamm vor der Partie

Bei MagentaSport spricht Thomas Stamm vor Anpfiff über ... ... seine Erwartungen an die Partie: "Wer hier schon mal gespielt hat, der weiß, dass das keine einfachen Spiele sind, eine Niederlage hat Haching hier, sind sehr heimstark. Viele Unentschieden, aber das zeigt, dass sie hier ganz schwer zu besiegen sind. Ich erwarte eher ein ähnliches Spiel wie gegen Mannheim als eines wie die Woche davor gegen Bielefeld, dass wir hier mit 3, 4 zu 0 vom Platz gehen." ... die mögliche Herbstmeisterschaft: "Entscheidend ist, wer am Ende der Saison vorne steht. Das ist eine Momentaufnahme, die würden wir natürlich mitnehmen, aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist eher der Punkteschnitt, der ist mir deutlich wichtiger."

13.55 Uhr: Langsam füllt sich der Gästeblock

Die lange Reise ist geschafft, die Fans von Dynamo Dresden trudeln langsam im Stadion ein und füllen den Gästeblock.

Die Ränge im Gästeblock füllen sich. © PICTURE POINT / S. Sonntag

13.45 Uhr: Unterhaching wartet seit fast vier Monaten auf einen Sieg in der 3. Liga

Für Unterhaching geht es heute nicht nur darum, den Anschluss zum rettenden Ufer wiederherzustellen, sondern auch, eine absolut furchtbare Serie zu durchbrechen: Seit dem 1. September haben die Hachinger in der 3. Liga nicht mehr gewonnen! Auf den 2:0-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen folgten acht Unentschieden und sechs Niederlagen sowie der Absturz auf Platz 19 der 3. Liga. Der Tabellenzweite Dynamo ist da natürlich nicht gerade der ideale Aufbaugegner - gerade jetzt, wo die Herbstmeisterschaft für die SGD greifbar nah ist.

13.15 Uhr: Anpfiff wird um 30 Minuten verschoben!

Eigentlich sollte es in 45 Minuten losgehen, doch daraus wird vorerst nichts - der Anpfiff des Spiels wurde auf 14.30 Uhr nach hinten verlegt. Wie Dynamo mitteilte, wird das Spiel "aufgrund einer verspäteten Anreise wegen eines Staus bei einer Großzahl der Gästefans" erst 30 Minuten später angepfiffen. Der Stau, in dem die SGD-Fans stecken blieben, war rund vier bis fünf Kilometer vor Neufahrn. Gekracht hatte es eigentlich auf der Gegenfahrbahn, aufgrund vieler Gaffer staute es sich aber auf in Richtung München.

45 Minuten vor dem geplanten Anpfiff fehlen noch zahlreiche Gästefans. © TAG24

13.10 Uhr: Aufstellung der SpVgg Unterhaching ist da

Im Gegensatz zu Thomas Stamm verändert Haching-Interimscoach Sven Bender seine Startelf gezwungenermaßen auf drei Positionen. Neben dem gelb-rot-gesperrten Stiefler und dem verletzten Zentrich muss auch Simon Skarlatidis weichen, für die drei stehen Andy Breuer, Dennis Waidner und Markus Schwabl in der Startaufstellung.

13 Uhr: So startet Dynamo Dresden ins letzte Spiel des Jahres

Die Aufstellung von Thomas Stamm ist da - und zum vierten Mal in Folge schickt der 41-Jährige dieselbe Elf ins Spiel! Philip Heise hat es nicht geschafft, rechtzeitig fit zu werden, er steht nicht im Kader.

Diese Elf schickt Thomas Stamm zum vierten Mal in Folge ins Rennen. © TAG24

12.20 Uhr: Wechselt Thomas Stamm heute wieder durch?

Zu Beginn der Saison stellte Dynamo-Coach Thomas Stamm seine Startelf regelmäßig um, drei bis vier Neue in der Aufstellung waren keine Seltenheit. In den letzten drei Spielen jedoch rotierte Stamm gar nicht mehr, setzte stets auf die gleichen Spieler - und wurde mit neun Punkten dafür belohnt. Hat der Schweizer jetzt seine Stammelf gefunden oder wird er im letzten Spiel des Jahres noch einmal durchrotieren?

Thomas Stamm setzte zuletzt vermehrt auf dieselben Spieler. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.50 Uhr: 4000 Dynamo-Fans in Unterhaching dabei

Im letzten Spiel des Jahres nehmen noch einmal Tausende SGD-Fans den weiten Weg nach Unterhaching auf sich, um ihr Team zur Herbstmeisterschaft zu peitschen. Über 4000 Dynamo-Anhänger werden im Süden von München dabei sein - beinahe die Hälfte der rund 10.000 erwarteten Zuschauer.

Wieder nehmen Tausende Dynamo-Fans den weiten Weg nach Unterhaching auf sich. © Picture Point / Gabor Krieg

11.20 Uhr: Das sagt Thomas Stamm zum heutigen Gegner

Auch wenn das Spiel auf dem Papier eine eindeutige Angelegenheit sein sollte, warnt Thomas Stamm davor, Unterhaching zu unterschätzen. "Haching hat immer wieder gezeigt, dass sie vielleicht die Punkte nicht ziehen, aber die spielerische Qualität haben. Von daher sollte keiner überrascht sein, was da am Samstag auf uns zukommt", sagte der Dynamo-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Uns ist die Heimstärke bewusst, auch wenn ihre Vorrunde von den Resultaten noch nicht das war, was sie sich vorgestellt haben." Sein Team hat er aber gut auf den Gegner eingestellt: "Die Jungs sind klar und hungrig. Sie wissen, dass Unterhaching gefährlich ist."

Thomas Stamm (r.) warnte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel vor Unterhaching. © TAG24

11 Uhr: Dynamo Dresden gegen SpVgg Unterhaching wird im Free-TV gezeigt

Wer den letzten Adventssamstag gerne mit Fußball verbringen möchte, hat heute Glück: Das letzte Dynamo-Spiel des Jahres läuft im Free-TV! Der MDR überträgt das Duell zwischen der SpVgg Unterhaching und der SGD live ab 14 Uhr. Ansonsten läuft das Drittliga-Spiel wie üblich bei MagentaSport und wir halten Euch selbstverständlich in unserem Liveticker über alle Geschehnisse auf dem Laufenden.

Das letzte Spiel von Dynamo Dresden in diesem Jahr wird live im MDR übertragen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

10.40 Uhr: Bei der SpVgg Unterhaching fehlen zahlreiche Spieler

Während Thomas Stamm aus dem Vollen schöpfen kann, muss sein Gegenüber Sven Bender auf einige Spieler verzichten. Nicht nur Ex-Dynamo-Kapitän Tim Knipping fehlt mit einer Fußverletzung, auch Luc Ihorst, Max Lamby und Viktor Zentrich sind aktuell angeschlagen oder verletzt. Dazu steht Manuel Stiefler wegen einer Gelb-Rot-Sperre nicht zur Verfügung.

Tim Knipping steht gegen seine alte Liebe nicht zur Verfügung. © Picture Point / Gabor Krieg

10.20 Uhr: Philip Heise droht die Gelb-Sperre

Sollte Philip Heise es schaffen und rechtzeitig für das Haching-Spiel fit geworden sein, muss der Linksverteidiger aufpassen: Ihm droht die fünfte Gelbe Karte und damit die Sperre im ersten Spiel des neuen Jahres. Gegen Arminia Bielefeld holte sich der 33-Jährige rund zehn Minuten nach seiner Einwechslung seine vierte Verwarnung ab. Ansonsten können die Dynamos unbesorgt aufspielen, niemand sonst wird eine Gelb-Sperre mit ins neue Jahr nehmen.

Sollte Philip Heise rechtzeitig fit geworden sein, muss er aufpassen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10 Uhr: So sieht die personelle Situation bei Dynamo Dresden aus

Gute Nachrichten für Thomas Stamm: Sein Kader steht ihm fast komplett zur Verfügung. Einzig Paul Lehmann fällt mit Rückenproblemen sicher weiterhin aus, ansonsten ist nur Philip Heise nach seiner Rippenprellung noch angeschlagen und damit fraglich. Alle anderen Spieler sind fit, niemand verpasst die Partie gesperrt.

Grund zur Freude bei Thomas Stamm: Sein Kader steht fast komplett zur Verfügung. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: Schiedsrichter-Premiere für die SGD

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Jarno Wienefeld - für Dynamo Dresden eine Premiere, denn noch nie bestritt die SGD ein von dem Hamburger geleitetes Spiel. Erst seit der vergangenen Saison ist der 26-Jährige in der 3. Liga tätig und hat dabei die Gelben Karten schnell zur Hand: Allein in seinen sechs Einsätzen in dieser Saison verteilte er 39 Verwarnungen. Die SpVgg Unterhaching bestritt bisher ein Spiel unter Wienefeld, die Partie im vergangenen Januar in Ulm ging mit 0:2 verloren.

Jarno Wienefeld leitet die heutige Partie. © PICTURE POINT / S. Sonntag

9.20 Uhr: Die Bilanz spricht für Dynamo Dresden

Dynamo gewann nicht nur das letzte Spiel gegen die SpVgg, auch generell spricht die Bilanz für die Dresdner. Sechzehn Partien bestritten die beiden Teams bisher gegeneinander, von denen die Schwarz-Gelben acht gewannen. Sechs gingen an Unterhaching, zwei endeten Unentschieden. Besonders in jüngerer Vergangenheit hatte die SGD meist die Nase vorn: In den letzten fünf Spielen feierte Dynamo vier Siege.

Die Bilanz gegen die SpVgg Unterhaching spricht für Dynamo. © Picture Point / Gabor Krieg

9 Uhr: Bei der letzten Begegnung platzte Dynamo Dresdens Aufstiegstraum

Beim Gedanken an die letzte Begegnung mit der SpVgg Unterhaching dürfte Dynamo Dresden gemischte Gefühle haben. Beim 2:1-Erfolg am 11. Mai 2024 feierte die SGD zwar ihren ersten Sieg seit Anfang März - doch weil Jahn Regensburg parallel einen Punkt in Köln holte, war der Sprung auf Platz drei nicht mehr nur praktisch, auch rein rechnerisch nicht mehr machbar. So platzte trotz des Sieges der Aufstiegstraum der Schwarz-Gelben - in diesem Jahr will es die Truppe von Thomas Stamm besser machen.

Auch wenn Dynamo Dresden die letzte Partie gegen Unterhaching gewann, war es ein trauriger Tag für Schwarz-Gelb. © Picture Point / Gabor Krieg

8.40 Uhr: In Unterhaching wartet Ex-Kapitän Tim Knipping auf die SGD - eigentlich

