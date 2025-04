Keine Gründe für Rotation bei Dynamo: Gegen Sandhausen entscheidet vor allem der Kopf

Thomas Stamm (42) musste sein Team auf einige Optionen beim Gegner vorbereiten. © Lutz Hentschel

Nur fünf Punkte hat der SVS in den vergangenen 15 Partien in 2025 geholt. Doch aufgepasst! Den letzten Dreier gab's zwar im Februar, den allerdings gegen Dresdens ärgsten Verfolger Arminia Bielefeld.

Seitdem rotiert Interimscoach Gerhard Kleppinger (67) bei seinem Personal immer wieder ordentlich durch.

"Wir sind nicht nur auf die Konstellationen der letzten zwei oder drei Spiele vorbereitet. Sie haben unterschiedliche Systematiken gespielt, wechseln auch mal während des Spiels von Vierer- auf Fünferkette oder umgedreht", erklärt Dynamos Coach Thomas Stamm (42) die daher etwas umfassendere Vorbereitung auf den nächsten Gegner.

Aber - und das ist vielleicht ein gutes Omen - vergangenes Wochenende gegen Saarbrücken war das ähnlich.

"Wir wussten nicht, wer fängt an? Spielen sie mit Fünfer- oder Viererkette? Daher ist es wichtig, dass wir unsere Jungs in so einen Bereich reinbekommen, dass wir von der Intensität, Haltung, Effizienz und der Galligkeit von der ersten Sekunde an ein gutes Spiel machen können", so Stamm.