Dynamo bereitet sich auf Köln vor: Vier Kranke sind wieder mit dabei

Dresden - Die warmen Tage sind (vorerst) vorbei. Ab dem heutigen Dienstagnachmittag geht es wieder in die Kälte. Dynamo Dresden startet im eigenen Trainingszentrum in die direkte Vorbereitung auf die Partie am Sonntag zum Rückrundenauftakt gegen Viktoria Köln. Mit dabei werden auch die vier Kranken sein.