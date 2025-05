Bielefeld-Schock abgehakt: Dynamo fährt gut gelaunt nach Mannheim

Dresden - Der Countdown in Richtung Mannheim läuft! Dynamo ist am Nachmittag in die vermutlich vorletzte Trainingswoche der Saison 2024/25 gestartet. Vermutlich, weil die Relegation als Dritter noch nicht ganz vom Tisch ist. Das soll dann am Samstag gegen 16 Uhr so weit sein, wenn die Partie beim SVW vorbei ist. Ziel beim Waldhof: eben jenes durchschreiten.