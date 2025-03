Diese drei Dynamos stehen zur Auswahl! Wer spielt in Aachen den Sechser?

Aachen - Lukas Boeder (27), Aljaz Casar (24), Vinko Sapina (29) oder doch ein ganz anderer? Auf vielen Positionen gibt es aktuell keinen Wechselbedarf. Trotzdem stellt sich vor dem Spiel in Aachen noch die Frage: Wer spielt für Dynamo im defensiven Mittelfeld?

Beim 3:0-Erfolg vergangenes Wochenende gegen Verl spielte Lukas Boeder ein wenig überraschend vor der Viererkette. "Ich kann mehrere Positionen spielen, am Wochenende hat es ganz gut geklappt. Um richtig auf der neuen Position warm zu werden, braucht man sicherlich ein paar Spiele", erklärt der 27-Jährige.

"Vinko Sapina und Tom Berger haben auch Bock zu spielen. Tom hat zum Beispiel eine super Trainingswoche gehabt. Bei Vinko müssen wir schauen, wie er unsere intensiven Belastungseinheiten unter der Woche hinbekommt. Grundsätzlich ist er deutlich weiter als letzte Woche. Ob es von Beginn an reicht, müssen wir schauen."

Naturgemäß will sich Dynamos Coach vor einem Spiel nicht in die Karten schauen lassen.

Rückt Aljaz Casar (24) zurück auf die Sechser-Position? © picture point/Sven Sonntag

"Seine Stärken waren die Woche wieder zu erkennen, das ist für uns ein riesiger Mehrwert", freut sich Dynamos Coach.

"Es macht seinen Charakter aus, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob er sechs Wochen am Stück von Beginn an spielt oder mal nicht. So wünsche ich mir die Jungs, er ist ein gutes Vorbild."

Nur Jonas Oehmichen und Paul Lehmann saßen am Freitag nicht mit im Flieger nach Düsseldorf -

Dynamos Trainer hat die Qual der Wahl. Für den 42-Jährigen eine komfortable Situation, denn der Konkurrenzkampf sorgt für jede Menge Optionen.

Ein Vorteil auch mit Blick auf die Englische Woche mit drei Spielen in acht Tagen. Die spielt für die Partie in Aachen aber keine Rolle.