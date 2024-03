Dynamo-Coach Anfang fordert seine 99er: "Jetzt sind andere gefragt"

Dresden - Mit Stefan Kutschke (35) und Paul Will (25) fallen beide Kapitäne aus. Es fehlen somit nicht nur Leistungsträger, sondern auch zwei mit einer Menge Mentalität und Power. Wie will Trainer Markus Anfang (49) das am Samstag in Münster auffangen? Er fordert nun den 99er-Jahrgang und baut auf diesen. "Der ist ja bei uns stark vertreten", so der Trainer.