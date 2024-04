Dynamo-Interimscoach Scholz hat beim Jahn wieder einen Joker im Ärmel!

Dresden - Stefan Kutschke (35) verschwand nach Spielschluss gleich in den Katakomben, doch gerade ihm wird der 2:1-Sieg im Halbfinale des Landespokals beim FSV Zwickau gutgetan haben. Nach all den scheußlichen Drohungen gegen ihn und seine Familie endlich mal wieder ein Lichtblick. Fand auch Interimstrainer Heiko Scholz (58). Der war zudem froh, dass es nicht in die Verlängerung ging.