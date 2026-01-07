Deshalb entschied sich Dynamo-Neuzugang Wagner für die SGD

Antalya (Türkei) - Die Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen, sonst aber - das macht Robert Wagner (22) auf nette Art klar - hat er nicht viel mit Popstar Ed Sheeran (34) gemeinsam. Dynamos neuer Mittelfeldspieler will in den nächsten Monaten definitiv nicht an seinen musikalischen Leistungen gemessen werden.

Robert Wagner (22) hat sich aus einer Reihe von Gründen für die SGD entscheiden - einer davon ist Trainer Thomas Stamm. © Lutz Hentschel

"Ich höre den Vergleich bei jeder Station und habe mich daran gewöhnt, deswegen ist es ganz lustig. Seine Musik höre ich jetzt nicht absichtlich, maximal im Radio. Ist okay, aber sonst verbindet uns nichts", erklärt Wagner. Ihm ist deutlich wichtiger: "Ich habe einfach Lust, jetzt wieder Vollgas zu geben und will dem Verein helfen, da unten rauszukommen!"

Einsätze und der SGD helfen: Zwei entscheidende Faktoren, warum sich der 22-Jährige für eine Leihe nach Dresden entschieden hat. Der dritte ist Trainer Thomas Stamm (42), der mit Wagner inzwischen den siebten Spieler nach Elbflorenz gelotst hat, den er bereits in Freiburg unter seinen Fittichen hatte.

"Der Trainer hat eine große Rolle gespielt. In Freiburg hatten wir eine sehr erfolgreiche Zeit, und das gibt einem einfach ein gutes Gefühl", gesteht er.

"Er kann Spieler und eine Mannschaft besser machen, ist sehr detailliert in seiner Arbeit, schaut auf jeden Pass. Aus den Videoanalysen kann man so viel lernen!"