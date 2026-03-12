Crunchtime! Hauptmanns Rezept für Dynamos Sechs-Punkte-Spiel

Dresden - Allerspätestens am Donnerstag sollte die gefühlte Niederlage von Karlsruhe - die immerhin noch einen Punkt brachte - endgültig verdaut sein. Denn in wenigen Tagen steht ein Pflicht-Dreier auf dem Programm! Abstiegskonkurrent Preußen Münster ist am Sonntag zu Gast zum gern so bezeichneten Sechs-Punkte-Spiel.

Nur nicht noch mehr Bedeutung zuschieben: Niklas Hauptmann (29) will den Ball flachhalten aber die drei Punkte! © IMAGO/DeFodi Images

"Natürlich sind die Duelle gegen direkte Konkurrenten besonders. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt noch einige Spiele. Wir sind schon im Klaren darüber, dass die Spiele dann speziell sind", gibt Niklas Hauptmann (29) zu. Dynamos Vizekapitän macht aber klar: "Aber ich glaube, es ergibt keinen Sinn, denen noch mehr Bedeutung beizumessen als sowieso schon."

Das machen ohnehin schon die Zahlen: Zwischen Platz zwölf (Bielefeld, 27 Punkte) und Platz 18 (Magdeburg, 23 Punkte) liegen gerade einmal vier Zähler. Zwischen den beiden tummeln sich vier Teams mit jeweils 26 Punkten, und eins (Holstein Kiel) mit 25. Die SGD als 13. und Münster direkt dahinter trennen nur zwei Tore.

Verlieren verboten, gewinnen ist noch besser! Denn danach stehen für Dynamo wieder ganz andere Gegner auf dem Programm, die eher nach oben schielen. Erst an den letzten beiden Spieltagen sind mit Braunschweig und Kiel noch einmal direkte Konkurrenten dran.

Je eher man den Klassenerhalt eintüten kann, umso besser für die gescholtene Fan-, Spieler-, Trainer- und Mitarbeiterseele. Obwohl Tim Schreiber (23) in Karlsruhe eine ganz andere Voraussage offenbarte.