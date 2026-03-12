Crunchtime! Hauptmanns Rezept für Dynamos Sechs-Punkte-Spiel
Dresden - Allerspätestens am Donnerstag sollte die gefühlte Niederlage von Karlsruhe - die immerhin noch einen Punkt brachte - endgültig verdaut sein. Denn in wenigen Tagen steht ein Pflicht-Dreier auf dem Programm! Abstiegskonkurrent Preußen Münster ist am Sonntag zu Gast zum gern so bezeichneten Sechs-Punkte-Spiel.
"Natürlich sind die Duelle gegen direkte Konkurrenten besonders. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt noch einige Spiele. Wir sind schon im Klaren darüber, dass die Spiele dann speziell sind", gibt Niklas Hauptmann (29) zu. Dynamos Vizekapitän macht aber klar: "Aber ich glaube, es ergibt keinen Sinn, denen noch mehr Bedeutung beizumessen als sowieso schon."
Das machen ohnehin schon die Zahlen: Zwischen Platz zwölf (Bielefeld, 27 Punkte) und Platz 18 (Magdeburg, 23 Punkte) liegen gerade einmal vier Zähler. Zwischen den beiden tummeln sich vier Teams mit jeweils 26 Punkten, und eins (Holstein Kiel) mit 25. Die SGD als 13. und Münster direkt dahinter trennen nur zwei Tore.
Verlieren verboten, gewinnen ist noch besser! Denn danach stehen für Dynamo wieder ganz andere Gegner auf dem Programm, die eher nach oben schielen. Erst an den letzten beiden Spieltagen sind mit Braunschweig und Kiel noch einmal direkte Konkurrenten dran.
Je eher man den Klassenerhalt eintüten kann, umso besser für die gescholtene Fan-, Spieler-, Trainer- und Mitarbeiterseele. Obwohl Tim Schreiber (23) in Karlsruhe eine ganz andere Voraussage offenbarte.
Dynamos Niklas Hauptmann weiß um die Wichtigkeit von drei Punkten gegen Preußen Münster
"Wir haben jetzt schon öfter gesagt, intern, die letzten zehn Spiele sind sozusagen die Finals und die Crunch Time. Ich denke, die letzten neun werden jetzt entscheidend werden. Vor allem Dingen die gegen einen direkten Konkurrenten", prophezeite der Dresdner Schlussmann.
Er weiß: "Die will man natürlich gewinnen, weil es sind dann die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele. Aber ja, wir sollten trotzdem in die Spiele so reingehen, wie in jedes andere. Weil ich denke, so haben wir es zuletzt auch gut gemacht."
13 Punkte aus acht Spielen - sowohl gegen direkte Konkurrenten als auch gegen Top-Teams - sind eine starke Ausbeute.
Preußen hat nur sechs eingefahren, drei allein gegen den aktuell Tabellen-15. Braunschweig. Die Nordrhein-Westfalen können Sechs-Punkte-Spiele. Und Dynamo?
