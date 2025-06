Deshalb freut sich Bünning auf das Dynamo-Camp in Österreich

Dresden - Eine Einheit am Morgen und dann steigen die Dynamos am Sonntagmittag in den Bus. Windischgarsten ist das Ziel. Über Prag sind es 480 Kilometer bis ins Hotel - dem "Dilly Nationalpark Resort". Dort schlagen die Dresdner für eine Woche ihr Quartier auf. Lars Bünning (27) ist dabei.

Dynamo-Verteidiger Lars Bünning (27, r.) freut sich auf die anstrengende Zeit im Trainingslager. © Lutz Hentschel

Der 27-Jährige war bei den Aufstiegsfeierlichkeiten das Feierbiest schlechthin. Nun freut er sich, dass es wieder richtig losgeht.

"Fast alle Jungs waren der gleichen Meinung: Irgendwann war es mal gut mit der Sommerpause. Jetzt ist es schön, alle wiederzusehen, weil man auch mit guten Erinnerungen wiederkommt. Eine gewisse Euphorie ist auch noch zu spüren. Dann kann es auch Spaß machen, zusammen zu schwitzen", lacht Bünning.

Das Camp wird die wichtigste Woche der Vorbereitung werden, das weiß er. "Wir wollen den Grundstein in Sachen Fitness und Zusammenhalt legen, auch mit den neuen Spielern - die noch kommen oder schon da sind. Vor allem im Trainingslager ist das sehr wichtig."

Er sitzt im Mannschaftsrat, wird in den Tagen in Windischgarsten genau darauf achten: "Ich freue mich drauf. Österreich im Sommer ist immer sehr anschaulich. Ich will aber nicht sagen, dass wir uns die Landschaft angucken. Wir werden viel schwitzen und trainieren, die Landschaft sieht man da gar nicht so. Es kann immer eine coole Zeit sein, trotz der harten Trainingszeiten."