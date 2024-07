Fortschritte und Baustellen bei Dynamo: Das sind die Lehren aus dem Doppel-Test!

Tor, Vorlage und beliebtes Fotomotiv der Fans am Sonntag in Freital: Oliver Batista Meier (23). © Dennis Hetzschold

Dynamo-Coach Thomas Stamm (41) hat in den beiden Spielen insgesamt 23 Spieler eingesetzt und sieht nach Woche drei einen "deutlichen Schritt nach vorn". Das sind die Lehren aus dem Doppeltest-Wochenende:

Aufstellung

Im ersten Testspiel vor 1121 im Stadion des Friedens im brandenburgischen Finsterwalde standen elf Mann auf dem Feld, die durchaus das Potenzial haben, auch am ersten Augustwochenende zum Start gegen Viktoria Köln in der Startelf zu stehen. Vor rund 3000 Zuschauern in Freital war es eine bessere B-Elf.

Stamm: "Natürlich hat man den ein oder anderen im Kopf. Ich habe letzte Woche gesagt, es wird eine Richtung reinkommen, das war eine Richtung. Es ist grundsätzlich schwierig, nach drei Wochen gute Entscheidungen zu treffen."

"Du hast drei Wochen gesehen, das ist ein Bruchteil davon, was ein Spieler an Potenzial hat. Wir sind auch noch in der Anpassungsphase. Das kann sich in alle Richtungen drehen, durch gute Leistungen kann sich aber der ein oder andere in die Startformation reinspielen."