Noch viel zu tun: Dynamo verliert Testspiel gegen Regionalligisten nach Führung!

Für Robin Meißner (vorn) und Co. war das Spiel gegen Hessen Kassel ein echter Härtetest. © Dennis Hetzschold

"Müde" beschreibt es wohl ziemlich gut, was da in den ersten 60 Minuten vor knapp 600 Zuschauern im Stadion Gesundbrunnen so zu sehen war. Wer mag es den Schwarz-Gelben nach intensiven vier Trainingstagen verdenken?

Und Chancen waren ja trotzdem eigentlich genug da, um schon richtig zeitig für einen deutlichen Testspiel-Erfolg zu sorgen.

Allein Robin Meißner (7./26./30./48./55.) hätte für ein eigenes kleines Torfestival sorgen können. Manchmal machte er es gut, und nur KSV-Keeper Franz Langhoff verhinderte, dass es klingelt. Manchmal machte er es aber auch einfach nicht gut.

Auch die Kollegen Jakob Lemmer (14.), Oliver Batista Meier (16.), Kyu-Hyun Park (45.), Dmytro Bohdanov (33.) und Aljaz Casar (52.) machten es letztlich nicht besser.

Zum Glück klingelte es auch nicht im eigenen Kasten. Tim Schreiber (47.) musste gegen Benjamin Hadzic bei Kassels größter Möglichkeit in höchster Not retten. Ein Patzer im Aufbauspiel des Dynamo-Keepers (43.) kurz zuvor blieb ebenfalls unbestraft.

Letztlich fehlte aber so ein bisschen die Spritzigkeit im Spiel. Die bewies nur ein kleiner Junge eine Minute vor dem Pausenpfiff, als er auf das Spielfeld rannte, um ein Foto mit Keeper Schreiber zu ergattern.