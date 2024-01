Dynamo Dresden: Die Rückkehr von Tim "Knipser" Knipping

Nach seinem letzten Spiel für Dynamo kullerten bei Tim Knipping (31) dicke Tränen. © Lutz Hentschel

Der 31-Jährige will das schaffen, was ihm mit seinen Mitspielern bereits im Hinspiel gelang: ein Sieg.

So will er mit dem SV Sandhausen noch einmal angreifen, mit 30 Punkten steht der Zweitliga-Absteiger derzeit im Niemandsland der Tabelle.

"Es ist wichtig, gut ins neue Jahr reinzukommen. Wenn man in Dresden gewinnt, kann das Kräfte freisetzen", hat er den Wiederaufstieg noch nicht aus den Augen verloren.

Ein Sieg in Dresden – das gelang in diesem Jahr nur Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg, und dieser war mehr als unverdient.



Für Knipping hängen die Trauben hoch, das weiß er aber selbst. Er gibt auch zu, "dass es ein besonderes Spiel wird".

In drei Spielzeiten absolvierte er 85 Partien für Schwarz-Gelb, schoss zwei Tore. Und viele sind sich sicher: Ohne seinen Kreuzbandriss beim 4:1-Sieg am 21. August 2021 in Rostock wäre Dresden in jener Saison nicht abgestiegen.