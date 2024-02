Drei Pleiten in vier Spielen: Die Gründe für den Dynamo-Fehlstart ins Jahr 2024!

Dresden - The trend is your friend - und der stimmt derzeit nicht. Von den letzten zehn Partien verlor Dynamo Dresden sechs. Mit sechs Punkten und 5:5-Toren liegt die SGD in der separaten Rückrundentabelle nur auf Rang 14. Nach einer hervorragenden Hinrunde und einer wohl zu problemlosen, harmonischen Vorbereitung ist nun Sand im Getriebe. Das hat Gründe.