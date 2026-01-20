Gänsehaut-Video! Dynamo stellt Sondertrikot für Dixie Dörner vor

Dynamo Dresden wird am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg mit einem Sondertrikot zu Ehren von Dixie Dörner auflaufen.

Von Aliena Rein

Dresden - Gänsehaut pur! Anlässlich des vierten Todestags am Montag von Dixie Dörner hat sich Dynamo Dresden etwas ganz Besonderes ausgedacht: Am Samstag, einem Tag vor dem 75. Geburtstag der Vereinslegende, wird die SGD in Magdeburg mit einem Sondertrikot zum Gedenken an Dörner auflaufen.

Anlässlich des vierten Todestags und 75. Geburtstags von Vereinslegende Dixie Dörner (†70) spielt Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg komplett in Schwarz. © Lutz Hentschel Das Trikot, vom Vereinslogo abgesehen komplett in Schwarz gehalten, stellt die SGD in einer emotionalen Videobotschaft vor: Ralf Minge (65), Vorsitzender der Dixie-Dörner-Stiftung, übergibt den beiden Stiftungspaten Stefan Kutschke (37) und Tony Menzel (20) eine Tasche mit einem "besonderen Stück Vereinsgeschichte". "Am 25. Januar hätte unsere Vereinslegende, Freund und Wegbegleiter Dixie Dörner, seinen 75. Geburtstag gefeiert. Zu seinem Gedenken haben wir dieses Sondertrikot entworfen, welches ihr anlässlich seines 75. Geburtstags tragen werdet", erklärt Minge, während immer wieder Fotos und Videos aus Dörners aktiver Zeit eingeblendet werden. Mit dem Nicki werde die Dixie-Dörner-Stiftung und somit der Nachwuchssport in Dresden und der Region unterstützt: "Tragt dieses Trikot mit Stolz, mit Respekt und in Gedenken an Dixie."

Dynamo Dresden spielt gegen Magdeburg komplett in Schwarz