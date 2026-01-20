Gänsehaut-Video! Dynamo stellt Sondertrikot für Dixie Dörner vor
Dresden - Gänsehaut pur! Anlässlich des vierten Todestags am Montag von Dixie Dörner hat sich Dynamo Dresden etwas ganz Besonderes ausgedacht: Am Samstag, einem Tag vor dem 75. Geburtstag der Vereinslegende, wird die SGD in Magdeburg mit einem Sondertrikot zum Gedenken an Dörner auflaufen.
Das Trikot, vom Vereinslogo abgesehen komplett in Schwarz gehalten, stellt die SGD in einer emotionalen Videobotschaft vor: Ralf Minge (65), Vorsitzender der Dixie-Dörner-Stiftung, übergibt den beiden Stiftungspaten Stefan Kutschke (37) und Tony Menzel (20) eine Tasche mit einem "besonderen Stück Vereinsgeschichte".
"Am 25. Januar hätte unsere Vereinslegende, Freund und Wegbegleiter Dixie Dörner, seinen 75. Geburtstag gefeiert. Zu seinem Gedenken haben wir dieses Sondertrikot entworfen, welches ihr anlässlich seines 75. Geburtstags tragen werdet", erklärt Minge, während immer wieder Fotos und Videos aus Dörners aktiver Zeit eingeblendet werden.
Mit dem Nicki werde die Dixie-Dörner-Stiftung und somit der Nachwuchssport in Dresden und der Region unterstützt: "Tragt dieses Trikot mit Stolz, mit Respekt und in Gedenken an Dixie."
Dynamo Dresden spielt gegen Magdeburg komplett in Schwarz
Dörner, der mit 558 Pflichtspielen für Dynamo Dresden die mit Abstand meisten Partien für den Klub absolvierte, bleibt eine unvergessene Legende des Vereins. Seine Verdienste als Spieler, Nachwuchstrainer und Aufsichtsrat prägen den Verein bis heute, zudem wurde er in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen.
Mit dem Sondertrikot, auf dem auch Sponsoren, Spielernamen und Trikotnummern in Schwarz aufgedruckt und somit nur durch ihr Schimmern zu erkennen sind, soll das Andenken des Rekordspielers gewahrt werden, im Nacken ist Dörners Nummer 3 aufgedruckt.
"Sein Andenken zu bewahren und sein Vermächtnis in Ehren zu halten, wird auf ewig die Aufgabe aller sein, die Schwarz-Gelb im Herzen tragen", schrieb die SGD bei der Vorstellung des Trikots.
Ab Montagabend um 19.53 Uhr ist das besondere Shirt in limitierter Auflage im Onlineshop der Dresdner zu kaufen.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, Screenshot/X/@DynamoDresden