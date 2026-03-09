Dynamos Hauptmann trotz Doppelpack enttäuscht: "Musst am Ende drei Punkte mitnehmen"
Dresden/Karlsruhe - Ein Doppelpack von Niklas Hauptmann (29)? Der hat Seltenheitswert! Als Dynamos Vizekapitän leergepumpt in der 69. Minute beim 3:3 (3:1) gegen den Karlsruher SC das Feld verließ, sah es noch so aus, als wäre er der Matchwinner.
"Mit der ersten Halbzeit hatten wir alle Möglichkeiten, drei Punkte mitzunehmen. Deswegen ist es gerade schwer, das richtig einzuordnen. Klar, du kannst jetzt sagen, ein Punkt beim KSC ist vollkommen in Ordnung. Aber mit der ersten Halbzeit musst du am Ende drei Punkte mitnehmen", gestand "Haupe" nach dem achten Unentschieden der Saison - dem vierten im achten Rückrundenspiel.
Karlsruhes Fans feierten sich noch für ihre etwas provokante Choreografie samt Dynamo-Fan-Utensilien, da sorgte Hauptmann (3.) mit dem 1:0 für Ruhe.
Karlsruhes Ersatz-Keeper Robin Himmelmann (37) sah nicht gut aus. "Das erste Tor schieße ich dem Verteidiger durch die Beine. Ich glaube, dadurch sieht der Torwart den Ball wahrscheinlich erst relativ spät", nahm der Torschütze den Schlussmann ein wenig in Schutz.
Viel stärker aber noch Hauptmanns zweiter Streich: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte sprintete der Mittelfeldspieler über das gesamte Feld, passte auf Vincent Vermeij (31). Der lupfte das Leder direkt wieder per Bogenlampe in den Strafraum, wo "Haupe" mit richtig langem Bein in Position war und zum 3:1 traf.
Niklas Hauptmann hätte lieber drei Punkte als zwei Tore
"Das ist vom Timing her top. Da hat alles gepasst", fand der Doppelpacker: "Zwei Tore ist speziell, aber es ist für mich nicht so entscheidend, wer die Tore macht. Ich hätte lieber drei Punkte mitgenommen."
Es wären wichtige zwei Zähler mehr im Abstiegskampf gewesen, so steht Dynamo als Tabellen-13. mit Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz punktgleich da. Preußen Münster - 14. und nächster Gegner am Sonntag - hat ebenfalls 26 Punkte auf dem Konto.
Hauptmann: "Da werden wir genauso gut vorbereitet sein wie heute. Weil heute waren wir top eingestellt, top vorbereitet. Das hat alles in der ersten Halbzeit genauso funktioniert, wie wir es uns vorgenommen haben."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Titelfoto: Bildmontage: Marc Schüler/dpa