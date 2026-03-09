Dynamos Hauptmann trotz Doppelpack enttäuscht: "Musst am Ende drei Punkte mitnehmen"

Dresden/Karlsruhe - Ein Doppelpack von Niklas Hauptmann (29)? Der hat Seltenheitswert! Als Dynamos Vizekapitän leergepumpt in der 69. Minute beim 3:3 (3:1) gegen den Karlsruher SC das Feld verließ, sah es noch so aus, als wäre er der Matchwinner.

Doppelpack! Niklas Hauptmann (29, l.) traf beim Torfest im Wildpark gleich zweifach. © Marc Schüler/dpa

"Mit der ersten Halbzeit hatten wir alle Möglichkeiten, drei Punkte mitzunehmen. Deswegen ist es gerade schwer, das richtig einzuordnen. Klar, du kannst jetzt sagen, ein Punkt beim KSC ist vollkommen in Ordnung. Aber mit der ersten Halbzeit musst du am Ende drei Punkte mitnehmen", gestand "Haupe" nach dem achten Unentschieden der Saison - dem vierten im achten Rückrundenspiel.

Karlsruhes Fans feierten sich noch für ihre etwas provokante Choreografie samt Dynamo-Fan-Utensilien, da sorgte Hauptmann (3.) mit dem 1:0 für Ruhe.

Karlsruhes Ersatz-Keeper Robin Himmelmann (37) sah nicht gut aus. "Das erste Tor schieße ich dem Verteidiger durch die Beine. Ich glaube, dadurch sieht der Torwart den Ball wahrscheinlich erst relativ spät", nahm der Torschütze den Schlussmann ein wenig in Schutz.

Viel stärker aber noch Hauptmanns zweiter Streich: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte sprintete der Mittelfeldspieler über das gesamte Feld, passte auf Vincent Vermeij (31). Der lupfte das Leder direkt wieder per Bogenlampe in den Strafraum, wo "Haupe" mit richtig langem Bein in Position war und zum 3:1 traf.