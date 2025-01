Schreibers Handball-Statistik! Dynamo-Keeper ließ Cottbus verzweifeln

Hielt den Punkt für Dynamo gleich mehrfach fest: Schlussmann Tim Schreiber (22). © IMAGO / Matthias Koch

Alle elf Minuten verliebt sich ein Single - wie es in der Werbung so schön heißt. Alle acht Minuten fischte Schreiber einer raus und das teils spektakulär. Fünfmal in der ersten Hälfte, sechsmal in der zweiten. Schreiber hatte zu tun und löste das bravourös. Zweimal half ihm das Aluminium. Nur beim Kopfball von Timmy Thiele (86.) musste er sich geschlagen geben.

"Den kannst du so eigentlich gar nicht setzen", fand selbst Energie Trainer Pele Wollitz. "Der Ball hatte eine komische Flugkurve und schlug dann hinter mir ein. Wenn er nach vorn geht, habe ich ihn", ärgerte sich Schreiber.

Aber bis dahin und auch danach noch einmal - Sahne! Anders kann es nicht beschrieben werden. Es hätte ohne seine Leistung ein Fiasko werden können.

"Ich will mich da nicht rausnehmen. Es war eine gute Mannschaftsleistung. Wir sind in den letzten zehn Minuten geschwommen, aber das gehört in einem Derby dazu", wollte er das Lob nicht für sich haben: "Ja, ich hatte meinen Anteil. Aber die Mannschaft hat trotzdem gezeigt, was sie drauf hat. Darauf können wir aufbauen."