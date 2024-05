Neuer Zuschauerrekord bei Dynamo: Die Fans sind längst bundesligareif!

28.732 Zuschauer kamen im Schnitt zu den Heimspielen der SG Dynamo in der abgelaufenen Saison. Dresden hat somit einen höheren Schnitt als zehn Zweit- und sechs Erstligisten. © IMAGO/Oliver Müller

Der Verein hatte mit 25.000 Fans pro Heimspiel kalkuliert - ging nicht ganz auf. Aber das wurmt absolut keinen, im Gegenteil.

"Das ist schon verrückt. Das zeigt, was dieser Verein für eine Strahlkraft hat, was er den Menschen bedeutet, auch wenn gerade die Rückrunde nicht so erfreulich verlief", freut sich Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (37) über das Plus an Fans.

"Die über 3000 Zuschauer mehr sind eine ungeplante Einnahme, die uns froh stimmt", gibt er stolz zu.

Die meisten Zuschauer kamen zum Sachsenderby am 7. Spieltag gegen den FC Erzgebirge. 31.834 Zuschauer waren da, die wenigsten am 22. Spieltag gegen die Zweite von Borussia Dortmund. Jene 22.448 Zuschauer wären bei jedem anderen Drittligisten Saisonrekord gewesen.

Bei acht Heimspielen wurden die 30.000er-Marke geknackt.