Dynamo feiert 72. Geburtstag: Macht sich die SGD ihr eigenes Geschenk?

Dresden - Zum ersten Mal seit der Wende fällt der Vereinsgeburtstag der SG Dynamo auf ein Heimspiel. Der Wunsch aller ist klar: Zum 72. Wiegenfest am Samstag soll der nächste Dreier her. Doch der VfL Osnabrück kommt als drittbestes Rückrundenteam und ist nicht gewillt, Geschenke zu verteilen. Das muss sich Dynamo selbst erarbeiten.

Überall und nirgendwo, immer wieder Dynamo! Die SGD feiert am Samstag ihren 72. Geburtstag. Der K-Block wird sich zur Feier sicherlich etwas überlegt haben. © Picture Point / Gabor Krieg

Der 12. April 1953 war ein Sonntag, als in der Schauburg die SG Dynamo aus der Taufe gehoben wurde. Mit knapp 30.500 Mitgliedern zählt sie heute zu den 25 mitgliederstärksten Vereinen in ganz Deutschland. Das soll am Samstag natürlich gebührend gefeiert werden - ums Stadion herum und drin.

Rund um den Traditionstag gibt um 10 Uhr zum Beispiel eine schwarz-gelbe Stadtrundfahrt. Mit an Bord werden auch die Spieler der letzten Bundesliga-Mannschaft von 1994/95 sein. Nach dem Spiel wird bei einem gemeinsamen Kneipenabend im "Campus Bar & Restaurant Dresden" im Süden der Stadt weiter gefeiert.

Und das am besten eben mit drei Punkten. "Geburtstag sind immer etwas Schönes", sagt Trainer Thomas Stamm (42). "Es wäre wünschenswert, wenn man das mit einem Sieg schmücken könnte. Es würde sehr, sehr gut passen. Wir wollen die Englische Woche mit einem Dreier abschließen. Wir können uns selbst beschenken."