Für Dynamo-Neuzugang Kubatta geht's gleich zurück zur alten Flamme!

Dresden - Da fällst du vom Stamm! Weit über zwei Stunden scheuchte Trainer Thomas Stamm (41) seine Mannen am Mittwochnachmittag durch die brütende Hitze. Es war die erste Einheit nach dem Camp in Heilbad Heilgenstadt. Mit dabei war auch Neuzugang David Kubatta (20). Der freute sich nicht nur über die Bedingungen, sondern auch über den Auftaktgegner der Dresdner.

Absolvierte am Mittwoch seine erste Trainingseinheit in Dresden: David Kubatta (20). © Lutz Hentschel

Am 3. und 4. August geht es auf den Höhenberg zu Viktoria Köln. Von dort kam der 20-Jährige vor etwas mehr als einer Woche her und dort darf er in etwas mehr als drei Wochen wieder hin - als Dynamo-Profi.

Endlich mal wieder zurück. "Ja, das ist gut", lachte der 20-Jährige. "Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich aus Köln gekommen bin. Klar, freue ich mich. Dass es so schnell kommt, hätte ich nicht erwartet. Aber schön, dass es in Köln ist. Ich hatte drei schöne Jahre dort", so Kubatta.

Er hatte am Dienstag noch gar nichts vom Spielplan gehört, als ihn die ersten Nachrichten aus der Domstadt von seinen Ex-Mitspielern erreichten.

"Da waren Nachrichten dabei, wie: 'Wir sehen uns schneller wieder als gedacht.' Ich war verwundert, wovon die reden. Dann habe ich erst den Spielplan gesehen. Ich habe mich sehr gefreut."