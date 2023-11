Kutschke-Dreierpack! Dynamo zerlegt Köln

Stefan Kutschke (35, r.) ist der Match-Winner der Partie. © IMAGO / Maximilian Koch

Das war so, so, so überlegen. Dreimal Stefan Kutschke (17./45.+3/87.), Niklas Hauptmann (32.) und Robin Meißner (83.) sorgten für ein nahezu perfektes Auswärtsspiel. Der Karneval kann kommen!

Die Deutsche Bahn wieder. Wie im Vorjahr an gleicher Stelle begann die Partie zehn Minuten später, da der Großteil der Dynamo-Fans verspätet in Köln ankam.

Sie sahen dann von Beginn an eine Partie, die Dresden dominierte. Köln griff erst 40 Meter vorm eigenen Tor an, setzte auf schnelle Umschaltmomente. Dynamo lieferte keine.

Das war derart dominant, dass man sich beruhigt zurücklehnen und genießen konnte. Los ging es nach 17 Minuten: Nach einem Freistoß zog Paul Will aus 17 Metern ab, Christoph Greger, schon im Strafraum stehend, flog in den Ball.

Er bekam ihn im Wegdrehen an die Hand - eine ähnliche Situation wie vor einer Woche bei Luca Herrmann. Doch diesmal gab es den Elfmeter. Stefan Kutschke verwandelte sicher - 1:0 Dynamo!

Zum zehnten Mal ging Dynamo in dieser Saison in Führung - und gewann davor immer! Was auf dem satten Grün geschah, gab keinen Anlass, zu sagen, das ändert sich diesmal. Nach 32 Minuten ohnehin nicht mehr.

Nach einem Kölner Einwurf angelte sich Kutschke das Leder und schickte Lemmer. Er zog spielend an seinem Gegenspieler vorbei, seinen Rückpass nahm der eingelaufene Hauptmann am Elfmeterpunkt direkt - 2:0. Zum Zungeschnalzen!