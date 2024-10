Dynamo live: SGD hat schlechte Erinnerungen an den BVB II

Dresden - Neunter Spieltag in der 3. Liga für Dynamo Dresden : Am Freitagabend geht die SGD bei der U23 von Borussia Dortmund auf Punktejagd. Anstoß ist 19 Uhr.

In unserem Liveticker berichten wir über alles Wissenswerte vor, während und nach dem Spiel.

Im Dortmunder Stadion Rote Erde will die Stamm-Elf die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren und die Tabellenführung ausbauen. Für dieses Unterfangen wird mehr Offensiv-Power als gegen Aachen vonnöten sein.

Vom letzten Aufeinandertreffen einmal abgesehen spricht die Statistik allerdings klar für die Gäste aus Sachsen.

Achtmal trafen beide Teams in der 3. Liga bereits aufeinander, fünf Duelle gingen an Dynamo Dresden. Lediglich zwei Partien konnte der BVB II für sich entscheiden - darunter die schicksalhafte am 28. Januar 2024.