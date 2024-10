Steht Sterner erstmals in der Dynamo-Startelf? Diese Gründe sprechen dafür!

Dresden - Etwas mehr als einen Monat ist Jonas Sterner (22) jetzt bei Dynamo Dresden . Fünf Punktspiele gingen seit seinem Wechsel von Kiel nach Elbflorenz über die Bühne, der 22-Jährige kam immer von der Bank. Auf seinen ersten Startelfeinsatz wartet er noch. Schlägt am heutigen Freitag seine Stunde?

Jonas Sterner (22, v.l.) kam in allen seinen fünf Einsätzen von der Bank. Steht er heute erstmals in der Startelf? © Lutz Hentschel

Gegen Aachen kam Sterner nach 57 Minuten für Niklas Hauptmann (28) in die Partie und belebte das müde Spiel der SGD. "Gerade die Einwechselspieler wollen natürlich auf sich aufmerksam machen. Ich versuche, meine Rolle bestmöglich auszufüllen. Aber mein Ziel ist es, von Anfang an zu spielen", so der Norddeutsche.

Das könnte in Dortmund erstmals der Fall sein. Einige Gründe sprechen dafür: seine Geschwindigkeit zum Beispiel. Den Dresdnern werden junge und pfeilschnelle Leute gegenüberstehen.

Zeitgleich kann Sterner ein breites Spektrum abdecken. Er kann in der Dreier- oder Viererkette agieren sowie im Mittelfeld über die Außen.

Bereit dazu ist er, weil er längst angekommen ist bei Dynamo: "Die ersten Wochen waren sehr stressig, nun bin ich gut dabei. Ich verstehe mich super mit den Jungs, jetzt sind so langsam die Abläufe drin."