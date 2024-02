Duell auf Augenhöhe? Halles Baumann: "Dynamo ist ein anderes Kaliber!"

Halle - Die Ex- Dynamo -Fraktion beim Halleschen FC ist groß: Niklas Kreuzer (31), Niklas Landgraf (27), Erich Berko (29), Sven Müller (28) und Dominic Baumann (28). Mit 13 Treffern - einer gelang ihm beim 1:2 im Hinspiel - ist er so etwas wie die Lebensversicherung der Anhaltiner. Der 28-Jährige hat von 2007 bis 2015 bei der SGD gespielt. Mit ihm hat TAG24 vor der Partie am Samstag beim HFC gesprochen.

Baumann : "Das wusste ich gar nicht, dass es so gleich aussieht. Aber Dresden ist trotzdem noch einmal ein anderes Kaliber als Lübeck in der Vorwoche, als wir daheim 3:0 gewonnen haben. Wir sind aber guter Dinge, dass wir es schaffen können."

TAG24: Dresden ist Zweiter, Halle 16. In der Rückrunde ist die Bilanz aber beinahe gleich: Drei Siege, ein Remis, vier Niederlagen, beide haben 15 Tore geschossen, Dresden elf, Sie 15 bekommen. Ist es also ein Duell auf Augenhöhe?

Baumann : "Wir schauen nicht auf andere Mannschaften. Wir müssen unser Ding durchziehen. Und wenn wir unsere Spiele gewinnen, kann Mannheim machen, was es will."

Baumann : "Ich schaue nicht so auf Statistiken und auch nicht auf mich, sondern aufs Team. Klar, ich möchte mithelfen, dass wir die Partie gewinnen. Aber wir haben in der Vorwoche 3:0 gegen Lübeck gewonnen, die Tore haben andere geschossen. Der Sieg hat gezählt."

TAG24: Dynamo hat in den letzten fünf Partien jeweils zwei Gegentore hinnehmen müssen. Was rechnen speziell Sie sich aus?

TAG24: Sie sind in Oschatz geboren, in Wermsdorf aufgewachsen. Wenn man Ihre Stationen 1. FC Nürnberg und die Würzburger Kickers mal herausnimmt, haben Sie nur für Vereine in der Region gespielt. Zufall oder so gewollt?

Baumann: "Was heißt Zufall? Ich möchte meine sechs Jahre in Bayern nicht missen. Die Zeit war schön. Aber ich bin aus dem Osten und ich fühle mich wohl hier. Ich glaube, das sieht auch jeder. Es hat einfach gepasst, es war auch eine Entscheidung für die Familie. Mit meiner Frau und unseren beiden Kindern ist es schön, da können die Eltern oder Schwiegereltern ihre Enkelkinder regelmäßig sehen und sich gegebenenfalls um sie kümmern."