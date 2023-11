Dynamo gegen Saarbrücken soll wiederholt werden: Das ist der neue Termin!

Dresden - Noch am Donnerstag fühlte sich Dynamo Dresdens Coach Markus Anfang (49) vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) etwas im Regen stehen gelassen und beklagte fehlende Informationen, wie es mit dem abgebrochenen Drittliga-Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken weitergeht. Dabei ist am heutigen Freitag bereits die erste Entscheidung gefallen.

Markus Anfang (49) fühlte sich im Regen stehengelassen. Jetzt hat er aber Klarheit. © Lutz Hentschel

"Ich habe noch einmal mit Justin Löwe gesprochen, wir haben in der Tat noch nichts gehört. Nicht einmal, wie es überhaupt weitergeht - da ist gefühlt alles möglich", fasste Anfang ein Gespräch mit Dynamos Teammanager zusammen.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einmal über 90 Minuten spielen, ist recht hoch. Entschieden ist aber noch gar nichts."

Doch der DFB stand bereits im regen Austausch mit beiden Vereinen. Da die Partie abgebrochen wurde, musste jedoch erst das Sportgericht aktiv werden.

Erst nach dem Urteil des Gerichts kann ein Nachholtermin festgelegt und kommuniziert werden. Nun hat das Gericht entschieden: Das abgebrochene Spiel wird wiederholt.

"Nach den Feststellungen des Sportgerichts trifft keine der beiden Mannschaften beziehungsweise keinen der beiden Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch", erklärt Georg Schierholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, in einer Verbandsmitteilung. "Deshalb ist die Begegnung gemäß Paragraph 18 Nummer 4 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung am selben Ort zu wiederholen."

Am Freitagabend war dann klar: Beide Klubs stimmen dem Vorgang zu. Ein Termin wurde auch bereits gefunden. Die Partie soll dem DFB zufolge am 19. November um 19.30 Uhr erneut ausgetragen werden.