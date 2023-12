"Haupe" per Kopf: Dynamo gewinnt gallige Regen-Schlacht auf der Alm!

Nach dem Tor des Tages von Niklas Hauptmann (2.v.l.) brachen alle Dämme. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Durch den Dauerregen in Bielefeld und Pfützen auf dem Rasen stand die Partie auf der Kippe. Schiedsrichter Patrick Kessel gab erst 30 Minuten vor dem Anpfiff grünes Licht. Der Gastgeber bließ die Wasserlachen mit einem Laubbläser "trocken". Aber der Platz sollt eine große Rolle spielen.

Stefan Kutschke hatte nach 100 Sekunden eine Schusschance. Bielefelds Keeper Jonas Kersken parierte. Es war für eine längere Zeit die letzte Möglichkeit.

In der Folge entwickelte sich eine Partie Rasenschach. Die Arminia zog eine Fünferkette auf, da war Dynamo noch in der eigenen Hälfte. Sie stellte sie 15 Meter hinter der Mittellinie, die Schwarz-Gelben hatten so kaum die Chance, spielerisch in die Arminia-Hälfte zu kommen.

Auf der Gegenseite ließ sich Paul Will fallen, wenn die Ostwestfalen angriffen. Auch sie kamen nur schwer durch die dann dynamische Fünferreihe. So war es häufig Zufall, wenn es ernst wurde.

So, als Claudio Kammerknecht (11.) wegrutschte, der aus dem Tor eilende Stefan Drljaca den Ball Manuel Wintzheimer auf die Brust schoss. Im Sprint zurück machte er seinen Fehler wett, war eher am Leder als der Stürmer.