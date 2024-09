Kumpel-Duell in Dresden: Hansa-Kapitän Pfanne trifft bei Dynamo auf engen Freund!

Dresden - Das Spiel der beiden Kapitäne. Der eine in Dresden geboren, der andere in Bautzen. Beide sind Dynamo, Stefan Kutschke (35) sowieso, aber auch Franz Pfanne (29). Der jetzige Rostocker spielte hier sechs Jahre im Nachwuchs und zwei bei den Herren, ehe er fortging. Die zwei kennen und schätzen sich, sie sind eng miteinander befreundet. So sehr, dass nicht mal das Smartphone dieser Tage still blieb.