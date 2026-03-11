Acht gegen, aber nur einen für Dynamo: Das schwarz-gelbe Elfmeter-Dilemma!

Dresden - Da hilft kein Lamentieren, die zwei Elfmeter gegen Dynamo Dresden in Karlsruhe waren regulär, das gab auch Thomas Stamm (43) ohne jede Ausflucht zu. Trotzdem haben sie die SGD zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf gekostet. Nicht die ersten, die Strafstößen zum Opfer fielen.

Bitter: Durch den von Kenan Karaman (32) verwandelten Elfmeter verlor Dynamo in der Hinrunde zu Hause mit 0:1 gegen Schalke. © Picture Point/Gabor Krieg

Bereits acht Elfmeter hat Schwarz-Gelb in dieser Saison verursacht. Egal ob beim 0:1 gegen Schalke (Ende August), beim 2:2 gegen Hannover (Mitte September), dem 1:2 in Paderborn (Ende Oktober), dem 1:1 gegen Bielefeld (Anfang Februar) oder jetzt in Karlsruhe: Sechs bis acht Punkte mehr könnten es ohne verursachte Strafstöße bereits sein.

Bei keinem Verein zeigten Unparteiische häufiger auf den Punkt. "Das hat in erster Linie gar nichts mit Schiedsrichterleistungen zu tun", macht aber Stamm klar. Auch Abstiegskonkurrent Kiel hat es schon achtmal erwischt. Im Gegenzug wurde Dresden aber bisher nur einer zugesprochen (zwei mit DFB-Pokal).

"Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Mannschaften viele bekommen haben, die auch sehr viel Dominanz im letzten Drittel erzeugen können", mutmaßt Dynamos Coach.

"Hannover wäre für mich so eine Mannschaft, die kommen auch immer wieder zu Situationen, wo sie viel Eins-eins-Situationen haben. Die kannst du nicht immer kompensieren, weil du auch keinen Druck auf den Ball bekommst." Tatsächlich haben Hannover und Paderborn (jeweils acht) die meisten Elfmeter zugesprochen bekommen.