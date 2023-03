Dynamo Dresden: Heute gibt Kevin Broll sein Comeback

Steht am Mittwoch erstmals seit seiner Rückkehr wieder im Dynamo-Tor: Kevin Broll (27). © Lutz Hentschel

Im DFB-Pokal gegen Stuttgart und im Landespokal gegen Wurzen spielte Sven Müller, in Plauen im November Niklas Heeger, nun also Broll.

"Ich behalte das so bei", sagt Anfang. Broll soll also Spielpraxis sammeln.

Dieser Wechsel steht also fest. Weitere werden hinzukommen, auch zwecks der Belastungssteuerung.

Am Sonntag steht schon das so wichtige Punktspiel in Osnabrück an. Gut möglich ist, dass Michael Akoto (25) nach langer Verletzungspause auf die rechte Seite der Viererkette rücken wird. Er ist wieder fit und hat gut trainiert.

Auch die gegen die SpVgg gesperrten Niklas Hauptmann (26) und Dennis Borkowski (21) sind einsatzbereit.