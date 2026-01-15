Dynamo im Abstiegskampf: Sören Gonther weiß, was es jetzt braucht

Dresden - 17 Spiele, in denen sich alles entscheidet, die ersten drei schon mit richtig wichtigem Charakter. Mitten im Winter startet Dynamo Dresden mit richtig heißen Abstiegs-Duellen in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Fürth , in Magdeburg und Bielefeld - allesamt direkte Konkurrenten in Sachen Überlebenskampf - werden zeigen, wohin wohl die Reise geht.

Versucht zu jeder Zeit gute Laune und Optimismus zu verbreiten: SGD-Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). © Lutz Hentschel

Dafür hat Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) mit fünf Neuen noch einmal für jede Menge frische Kräfte und vor allem auch für unbelastete Köpfe gesorgt. Der 39-Jährige kennt den Abstiegskampf in Liga zwei als Spieler nur zu gut und weiß, was es jetzt braucht.

"Vor der Abreise ins Trainingslager haben wir den Spielern noch einmal gesagt: 'Ey, wir müssen auch Spaß haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es Spaß macht, das eigene Tor zu verteidigen, dass es Spaß macht, ein Tor zu schießen. Ihr spielt vor 30.000 Zuschauern und die kommen alle wegen euch'", so Gonther.

"Das ist einfach ein Privileg, was sie genießen müssen und was einfach Spaß macht. Auch wenn es gerade nicht gut läuft, wir brauchen Spaß und wir brauchen Lockerheit. Also raus, trotzdem mit Selbstvertrauen, weil wir eine gute Mannschaft sind und weil wir was können."