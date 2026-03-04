Deshalb ist Kilometerfresser Wagner für Dynamo so enorm wichtig

Dresden - Was für Werte! Zweimal 13,2 Kilometer und einmal 12,7 Kilometer in seinen jüngsten drei Spielen: Schaut man sich die Statistiken der jeweiligen Dynamo -Partien an, dann taucht ein Name grundsätzlich immer wieder in mindestens einer auf. Steht Robert Wagner (22) 90 Minuten auf dem Feld, dann schrubbt er stets auch von allen die meisten Kilometer.

Kam im Winter aus Kiel und etablierte sich sofort in der Dynamo-Stammelf: Robert Wagner (22). © Lutz Hentschel

"Ja, ich fühle mich gut. Ich habe jetzt Rhythmus angenommen. Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, hier spielen zu dürfen. Wir spielen als Mannschaft überragend, das fällt mir dann auch umso leichter, dann auch eine gute Leistung abzurufen", sagt der 22-Jährige bescheiden.

Zwar ist Wagner in der offiziellen DFL-Statistik für die meisten abgespulten Kilometer nicht gerade vorn zu finden, das liegt aber nur an seiner mauen Einsatzbilanz aus der Hinrunde bei Holstein Kiel. Rechnet man seine im Schnitt 13 Kilometer auf aktuell 24 Spiele hoch, stünde er bei 312 Kilometern. Der aktuell Beste, Soufian El-Faouzi (23, 24 Spiele), kommt auf 302,8 Kilometer. Doch im Gegensatz zum Schalker verpasste Wagner auch schon aufgrund seiner Gelb-Roten Karte gegen Bielefeld ein Spiel in Gelsenkirchen.

Wie ein kleines Damoklesschwert schwebt die nächste Sperre über dem zentralen Mittelfeldspieler. Seit nunmehr drei Partien reitet Wagner mit vier Gelben Karten auf der Rasierklinge, scheut trotzdem keinen Zweikampf und ist bei der SGD gerade auch deswegen ein ganz großer Faktor, warum es so gut läuft.