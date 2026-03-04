Deshalb ist Kilometerfresser Wagner für Dynamo so enorm wichtig
Dresden - Was für Werte! Zweimal 13,2 Kilometer und einmal 12,7 Kilometer in seinen jüngsten drei Spielen: Schaut man sich die Statistiken der jeweiligen Dynamo-Partien an, dann taucht ein Name grundsätzlich immer wieder in mindestens einer auf. Steht Robert Wagner (22) 90 Minuten auf dem Feld, dann schrubbt er stets auch von allen die meisten Kilometer.
"Ja, ich fühle mich gut. Ich habe jetzt Rhythmus angenommen. Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, hier spielen zu dürfen. Wir spielen als Mannschaft überragend, das fällt mir dann auch umso leichter, dann auch eine gute Leistung abzurufen", sagt der 22-Jährige bescheiden.
Zwar ist Wagner in der offiziellen DFL-Statistik für die meisten abgespulten Kilometer nicht gerade vorn zu finden, das liegt aber nur an seiner mauen Einsatzbilanz aus der Hinrunde bei Holstein Kiel. Rechnet man seine im Schnitt 13 Kilometer auf aktuell 24 Spiele hoch, stünde er bei 312 Kilometern. Der aktuell Beste, Soufian El-Faouzi (23, 24 Spiele), kommt auf 302,8 Kilometer. Doch im Gegensatz zum Schalker verpasste Wagner auch schon aufgrund seiner Gelb-Roten Karte gegen Bielefeld ein Spiel in Gelsenkirchen.
Wie ein kleines Damoklesschwert schwebt die nächste Sperre über dem zentralen Mittelfeldspieler. Seit nunmehr drei Partien reitet Wagner mit vier Gelben Karten auf der Rasierklinge, scheut trotzdem keinen Zweikampf und ist bei der SGD gerade auch deswegen ein ganz großer Faktor, warum es so gut läuft.
Robert Wagner wartet noch auf sein erstes Tor für Dynamo
"Ich versuche, es so gut es geht auszublenden", erklärt er seine Methode, mit der drohenden Sperre umzugehen.
"Das ist meine Spielweise im Zentrum, harte Zweikämpfe zu führen. Wenn es da mal eine Gelbe Karte ist, dann ist es so. Aber ich denke, wenn ich dann keine Gelbe Karte kriege, dann hilft es der Mannschaft umso mehr."
In Karlsruhe am Sonntag wird der Mittelfeld-Motor wieder überall auf dem Feld zu finden sein - das bringt seine Position so mit. Aber zum absoluten Glück fehlt noch das Premieren-Tor.
Zuletzt am Freitag beim Heimsieg gegen Darmstadt probierte es die Leihgabe vom SC Freiburg gleich fünfmal - so oft wie keiner bei der SGD. Zweimal sollte es besonders schön per Fallrückzieher klappen.
"Ich bin zweimal in die Situation gekommen, da habe ich es einfach mal probiert. Kann ja mal reingehen. War nicht so, aber alles gut. Wir haben gewonnen." Auch dank Wagner sicherlich nicht das letzte Mal.
Titelfoto: Lutz Hentschel