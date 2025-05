Dynamo Dresden jagt den "Fake-Stamm"! Facebook-User droht richtig Ärger

Täuschend echt sieht das alles aus. © Screenshot/Facebook

Doch das ist nicht alles. Der Fake-Stamm gibt seine Eindrücke wieder.

So schrieb er am 7. März vor dem Auswärtsspiel in Aachen (1:0): "Viele Leute sehen Fehler im Team und beschweren sich darüber, aber als Profi sehe ich Fortschritte und Engagement. Lasst uns alle dem Prozess vertrauen."

Oder am 18. April vor dem 4:1-Sieg in Saarbrücken: "Obwohl wir einige kostspielige Fehler gemacht haben, gehören Fehler zum Wachstum dazu. Wir bitten die Dynamo-Familie, Kritik beiseite zu lassen und uns voll ganz zu unterstützen, damit wir in den kommenden Tagen das Beste erreichen können." Unter vielen Aussagen wird fleißig kommentiert. Doch in letzten Stunden hat der Fake-Stamm mitbekommen, dass man ihm auf die Schliche gekommen ist und der Verein gegen ihn vorgeht.

Am Mittwochabend äußerte er sich dazu: "Ich habe hier bereits über das Fake-Profil mit meinem Namen berichtet. Gut zu wissen, dass das Management sich bemüht, die Situation wieder zu normalisieren. Bitte seien Sie vorsichtig mit der Art des Profils, auf das Sie antworten", ließ er fast schon spöttisch wissen.