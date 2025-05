"Können etwas Geiles erreichen!": Sterner kehrt in Mannheim zurück - aber bleibt er bei Dynamo?

Jonas Sterner musste gegen Arminia Bielefeld zuschauen. In Mannheim kehrt er zurück und könnte dabei schon sein vorletztes Spiel für die SGD absolvieren.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Die Dynamo-Spieler, die in Bielefeld nicht zum Kader gehörten, waren geschlossen angereist und nahmen auf der Pressetribüne Platz. Dazu gehörte auch Jonas Sterner (22), der die Sperre nach seiner fünften Gelben Karte abbrummte. Er ist froh, dass er am Samstag in Mannheim wieder auf den Rasen darf.

Jonas Sterner (22) erlebte den Last-Minute-K.-o. gegen Bielefeld von der Tribüne aus und war dabei nervöser als auf dem Platz. © Lutz Hentschel "Gefühlt war das da oben schlimmer, als auf dem Platz zu stehen. Ich war sehr nervös. Umso länger das Spiel ging, umso nervöser wurde ich. Da oben war es auch sehr laut, das merkst du oft gar nicht, wenn du selbst spielst. Aber ja, ich möchte gern wieder auf dem Platz stehen", lächelt der 22-Jährige. Dem Wunsch wird Trainer Thomas Stamm (42) sicherlich nachkommen, auch wenn Backup Jan-Hendrik Marx (30) seine Sache gut gemacht hat. Dass der Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit noch fiel, passte natürlich auch Sterner nicht. Dynamo Dresden Jetzt erst recht! Dynamo-Aufstieg "dann halt nächste Woche" Aber für ihn ist das kein Beinbruch: "Fällt das 1:1 vielleicht 20 Minuten eher, ist das nochmal was anderes. Ich habe im Fußball schon viel erlebt, man sieht ja immer wieder, dass so etwas passieren kann. Jetzt kann ich wieder auf dem Platz stehen, ich hätte es aber trotzdem gern gezogen. Dafür will ich es jetzt ins Ziel bringen."

Dynamo Dresden: Wie geht es im Sommer bei Jonas Sterner weiter?

Trägt Jonas Sterner auch in der kommenden Saison das Dynamo-Trikot? © Lutz Hentschel Der Fokus ist da, das war am Dienstag im Training zu sehen. Die Stimmung war keineswegs gedrückt, der Kopf war oben. Die Jungs haben gelacht. "Man merkt bei den Jungs, es ist eine gewisse Vorfreude da, weil wir einfach etwas Geiles erreichen können." Die Partie in Mannheim wird allerdings kein Selbstläufer, für Waldhof geht es im Abstiegskampf um alles. Das letzte Ausrufezeichen der "Buwe" beim 4:2-Sieg in Cottbus wurde auch in Dresden wahrgenommen. "Das zeigt, wie eng die Liga ist. Man kann sich nie sicher sein. Du musst jeden superernst nehmen, jeder ist superschwer. So werden wir es angehen", sagt der rechte Außenverteidiger. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Stefan Kutschke bleibt! Vertrag um ein Jahr verlängert Sollte es tatsächlich gelingen und Dynamo geht hoch, könnte es in der kommenden Saison zu einer interessanten Partie kommen, sollte Kiel absteigen müssen. Vom KSV Holstein ist Sterner ausgeliehen. Auf welcher Seite wird er dann auflaufen? "Ich rede da natürlich mit meinen Eltern und meiner Freundin darüber, aber es ist erstmal wichtig, dass wir das Ziel erreichen. Dann können wir ganz entspannt schauen, was wir machen." Entschieden ist noch nichts, wie Sterner sagt. "Ich habe mich in Kiel wohlgefühlt, fühle mich hier super wohl. Mich freut's, dass ich im Sommer eine Entscheidung treffen muss." Die Dynamos würde es sicher freuen, wenn er bliebe - nach dem Aufstieg!