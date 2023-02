Dynamo-Verteidiger Lewald zum 24. Geburtstag ohne Geschenk: "Dreier hätte mich gefreut!"

Elversberg - Das hätte am Sonntag eine richtig stimmungsvolle Heimfahrt für Dynamo Dresden werden können. Jakob Lewald hatte seinen 24. Geburtstag, nur nach Feiern war dem Jubilar dann doch nicht zumute.

Mittlerweile ein absoluter Führungsspieler und Antreiber: Jakob Lewald (M.) feierte am Sonntag seinen 24. Geburtstag. © Dennis Hetzschold

"Wenn wir drei Punkte geholt hätten, dann hätte ich mich richtig gefreut und es wäre ein schöner Geburtstag gewesen", gab Lewald nach dem 1:1 in Elversberg zu. "Aber so muss man sagen: Wenn wir so spät das Gegentor bekommen, kann man nicht glücklich sein."

Erst in der 81. fiel der späte Ausgleich für den souveränen Tabellenführer - per Elfmeter. Lewald war bei der Entstehung in der Nähe, aber nicht direkt beteiligt und tat sich "mit den Emotionen direkt nach dem Spiel" schwer, die Situation zu bewerten.

"Ich bin befangen, für mich sah es aber ein bisschen wenig aus. Der Schiedsrichter hat so entschieden, also muss man es akzeptieren."

Der Ausgleich war aber die logische Konsequenz, denn die Hausherren drückten vehement auf das Tor von Dynamo Dresden. Trotzdem kamen sie nur selten zu wirklich gefährlichen Aktionen.

Lewald: "Natürlich wollten die das Spiel nicht wegschenken und hier auch was holen. Ist doch klar, dass sie Oberwasser bekommen. Wir hatten vieles gut verteidigt, waren aber nicht immer so sauber."