Dynamo-Kapitän Kutschke will vom Gerede nichts mehr hören

Dresden - Totgesagte leben länger. Von dem Spruch will Kapitän Stefan Kutschke gar nichts hören. "Das kommt doch immer von außen, abgeschrieben kommt auch von außen. Bei uns ist keiner ins Trainingszentrum gefahren und hat gesagt, wir machen das jetzt mal noch für ein halbes Jahr just for fun."

Leader auf und neben dem Platz: Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke. © IMAGO/Steinsiek.ch

Der 37-Jährige ist der Lautsprecher, das Sprachrohr der Mannschaft. Das weiß er, das nutzt er.

"Wir haben genug auf die Fresse bekommen, ihr kennt alle die Artikel. Ich brauche die Schlagzeilen nur in die Kabine hängen, das ist Motivation für jeden Spieler. Wir machen es aber nicht für die Presse oder für außen. Keiner will absteigen, jeder macht das für sich selbst."

Dass er da überdreht, weiß er ganz genau, denn keiner hat Dynamo im Winter aufgegeben.

Da waren in den vergangenen Monaten einige Kommentare in den sozialen Netzwerken schonungsloser. Doch das sind keine Medien, auch wenn das gern verwechselt wird. Aber seine Worte werden gehört und wenn sie der Mannschaft helfen, sehr gern.