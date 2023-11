Dynamo-Kapitän Kutschke leistet Elfer-Abbitte: "War noch eine Rechnung offen!"

Dresden - Von Rache wollte der Dynamo-Kapitän nicht sprechen, aber eine gewisse Genugtuung konnte er nicht verleugnen. Am 18. Februar beim Rückspiel der Vorsaison scheiterte Stefan Kutschke (35) daheim mit einem Elfmeter an Kölns Keeper Ben Voll (22). Dadurch hieß es am Ende nur 1:1. Die zwei Punkte fehlten. Jetzt verwandelte er gegen den Torhüter gleich zwei beim 5:1 in Köln .

Der 18. Februar dieses Jahres: Im Rückspiel der Saison 2022/23 verschoss Stefan Kutschke (35, l.) einen Elfmeter gegen Köln. Ben Voll (22) parierte. Dadurch blieb es beim 1:1. © Lutz Hentschel

"Da war noch eine Rechnung offen", so der Sturmtank. Der erste links unten, der zweite rechts oben, beide Elfer traumhaft sicher verwandelt.

Die Gedanken an den Februar waren in seinem Kopf. "Das war damals ein bitterer Moment. Jetzt konnte ich mich zweimal nicht rächen, aber das doppelt wiedergutmachen", so der 35-Jährige.

Für ihn war klar, gibt es einen Strafstoß, wird er an den Punkt schreiten, zumal Trainer Markus Anfang (49) in der Vorbereitung auf die Partie das Rückspiel noch einmal explizit ansprach. Das stachelte ihn an.

"Der Trainer hat erwähnt, dass wir es besser machen müssen. Das Hinspiel haben wir verloren, das Rückspiel nur unentschieden gespielt mit einer Vielzahl an Chancen, plus dem verschossenen Elfmeter. Das Argument hätte es nicht noch einmal gebraucht", lachte Kutschke aus ganzem Herzen.