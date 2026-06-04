Eine Saison der Rekorde! Dynamo knackt die Millionen-Schallmauer

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Die nächste Bestmarke ist geknackt! Dynamo Dresden blickt auf ein Rekordjahr zurück.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Ein Jahr der Rekorde bei der SG Dynamo. 30.925 Zuschauer im Schnitt zu den 18 Heimspielen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal - macht insgesamt 556.650 Anhänger. Damit ist der erst vor einem Jahr aufgestellte Rekord (28.991 im Schnitt) schon wieder Makulatur.

So wie gegen Kaiserslautern waren 14 weitere Dynamo-Heimspiele ausverkauft.
So wie gegen Kaiserslautern waren 14 weitere Dynamo-Heimspiele ausverkauft.  © IMAGO/HMB-Media

Nächster Rekord: In 15 von 18 Heimspielen war das Rudolf-Harbig-Stadion im Heimbereich ausverkauft. Der bisherige Spitzenwert aus der Saison 2021/22 lag bei elf ausverkauften Heimspielen, bei damals sogar 20 Partien.

Weil auswärts in 14 von 17 Partien der Gästeblock voll war, kommt Dresden insgesamt auf 29 ausverkaufte Spiele. Auch das gab es noch nie.

Hinter Schalke hatten die Schwarz-Gelben die zweitmeisten Auswärtsfahrer in dieser Saison - im Schnitt 4421 und damit deutlich mehr als Lautern oder Hertha.

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Entsprechend groß ist der Anteil daran, dass bei Spielen mit Dynamo-Beteiligung innerhalb einer Saison erstmals überhaupt mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien waren.

Volles Haus! Gegen Lautern waren exakt 31.403 Zuschauer im Harbig-Stadion dabei.
Volles Haus! Gegen Lautern waren exakt 31.403 Zuschauer im Harbig-Stadion dabei.  © Lutz Hentschel
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Fan-Hype um Dynamo-Trikots

Auch das grau-schwarze Auswärtstrikot fand reißenden Absatz.
Auch das grau-schwarze Auswärtstrikot fand reißenden Absatz.  © Dynamo Dresden

1976/77 waren zu 40 Pflichtspielen einmal 956.300 Fans gekommen, nun in 35 Spielen sagenhafte 1,078 Millionen.

Auch der Fanshop hat eine erfolgreiche Spielzeit hinter sich. Der Umsatz aus der Aufstiegssaison 2024/25 konnte trotz der sportlichen Schwächephase in der Hinrunde noch einmal um rund zwölf Prozent gesteigert werden und lag am Ende bei knapp neun Millionen Euro - Platz neun unter allen 56 Profivereinen Deutschland.

Maßgeblichen Anteil daran hatte die außergewöhnlich erfolgreiche Trikotkollektion unter dem Leitmotiv "Kunst und Kultur im Dynamoland".

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Sowohl das besondere Heimtrikot in Kooperation mit der Porzellanmanufaktur Meissen als auch die beiden Auswärtstrikots im Sandstein- und Graffiti-Design trafen auf enorme Resonanz bei den Fans.

Insgesamt konnten nahezu 40.000 Trikots verkauft und der Absatz damit mehr als verdoppelt werden.

Titelfoto: Fotomontage: IMAGO/HMB-Media, Lutz Hentschel, Dynamo Dresden

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