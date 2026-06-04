Eine Saison der Rekorde! Dynamo knackt die Millionen-Schallmauer

Dresden - Ein Jahr der Rekorde bei der SG Dynamo . 30.925 Zuschauer im Schnitt zu den 18 Heimspielen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal - macht insgesamt 556.650 Anhänger. Damit ist der erst vor einem Jahr aufgestellte Rekord (28.991 im Schnitt) schon wieder Makulatur.

So wie gegen Kaiserslautern waren 14 weitere Dynamo-Heimspiele ausverkauft. © IMAGO/HMB-Media

Nächster Rekord: In 15 von 18 Heimspielen war das Rudolf-Harbig-Stadion im Heimbereich ausverkauft. Der bisherige Spitzenwert aus der Saison 2021/22 lag bei elf ausverkauften Heimspielen, bei damals sogar 20 Partien.

Weil auswärts in 14 von 17 Partien der Gästeblock voll war, kommt Dresden insgesamt auf 29 ausverkaufte Spiele. Auch das gab es noch nie.

Hinter Schalke hatten die Schwarz-Gelben die zweitmeisten Auswärtsfahrer in dieser Saison - im Schnitt 4421 und damit deutlich mehr als Lautern oder Hertha.

Entsprechend groß ist der Anteil daran, dass bei Spielen mit Dynamo-Beteiligung innerhalb einer Saison erstmals überhaupt mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien waren.