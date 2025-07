Langsamer Start ins Dynamo-Camp: Das steckt dahinter

Windischgarsten - Verhältnisse wie bei Maik Walpurgis (51)? Die Aussage hält sich hartnäckig, dass unter dem früheren Dynamo-Coach im Trainingslager "so wenig wie noch" nie gearbeitet wurde, erklären einige Journalisten. Und jetzt unter Thomas Stamm (42)?

100 Minuten ging es für David Kubatta (21), Stefan Kutschke (36, v.l.) & Co. am Dienstagnachmittag zur Sache. © Picture Point/Gabor Krieg

Fakt ist, erst am Nachmittag an Tag drei ging es für die Schwarz-Gelben erstmals auf den Trainingsplatz. Aber da wurde bei praller Sonne und hohen Temperaturen richtig hart angepackt.

Die üblichen 100 Minuten ging es auf dem Feld bei verschiedenen Spielformen zur Sache. Immer mittendrin: Coach Stamm. Er dirigierte, er machte mit - und war nach dem Training auch einer der ersten, die in die Eistonne stiegen. Die Abkühlung haben sich die Dynamos definitiv verdient!

Am Morgen wurde noch verteilt auf mehrere Gruppen im hoteleigenen Fitnessstudio trainiert.

Tim Schreiber (23), Aljaz Casar (24) & Co. arbeiteten in mehreren Räumen und Stationen an ihrer körperlichen Bestandskraft - auch das gehört zum Trainingsalltag dazu.