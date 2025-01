Dynamo ließ ihn damals ziehen! Ex-SGD-Talent spielt nun international

Der tschechische Fußballprofi Vasil Kušej (24) stand zuletzt beim heimischen Erstligisten FK Mladá Boleslav unter Vertrag. Nun der Wechsel zu Konkurrent und Spitzenverein Slavia Prag. © IMAGO / CTK Photo

Denn wie am Dienstag bekannt wurde, wird der 24-Jährige nun für Europa-League-Teilnehmer Slavia Prag auf dem Platz stehen. Das teilte der tschechische Top-Klub und siebenfache nationale Meister in einem offiziellen Statement mit.

Demnach unterschrieb Kušej, der im Sommer 2015 von Kooperationspartner FK Ústí nad Labem zur SGD gewechselt war, einen Vertrag bis Dezember 2028. Zuvor hatte der Flügelflitzer für FK Mladá Boleslav die Töppen geschnürt.

Über die Höhe der Ablöse machte der Verein keine Angaben, dafür lobte Sportdirektor Jiří Bílek (41) seinen Neuzugang: "Vasil beweist seit Langem nicht nur in der tschechischen Liga, sondern auch in der Nationalmannschaft und in dieser Saison auch auf europäischer Ebene überdurchschnittliche Qualität", wird der 41-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Bei seinem vorherigen Arbeitgeber habe er sich als Stütze und Anführer entwickelt, sei zudem ein schneller und produktiver Spieler. "Wir glauben, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um den nächsten Karriereschritt zu machen und zu den wichtigen Spielern Slavias zu gehören", so Bílek weiter.

Kušej verspüre derweil "eine große Motivation, zu zeigen, was ich kann und dem Team zum Sieg in allen Wettbewerben zu verhelfen".