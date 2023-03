Nach 15 Monaten Leidenszeit: Dynamos Herrmann ist endlich zurück!

Dresden - Man traute am Mittwochvormittag beim Training von Dynamo Dresden seinen Augen gar nicht so richtig. Luca Herrmann (24) ist wieder dabei. Seine Leidenszeit ist nach 15 Monaten beendet. Jetzt kann dem Mittelfeldspieler nur gewünscht werden, bleib gesund, Junge!

Der Blick nach vorn gerichtet, den Ball am Fuß: Es ist schön, Luca Herrmann (24, l.) nach 15 Monaten Leidenszeit wieder beim Mannschaftstraining zu sehen. © Lutz Hentschel

Als Herrmann das letzte Mal das SGD-Trikot trug, hieß der Trainer noch Alexander Schmidt (54). Das war am 18. Dezember 2021 beim 0:3 in Ingolstadt.

Guerino Capretti (41) hatte er aktiv gar nicht mitbekommen. Unter Markus Anfang (48) nahm er am Mittwoch erstmals vollumfänglich am Mannschaftstraining teil.

Sein lädiertes linkes Knie brauchte über ein Jahr, um wieder so zu werden, dass Leistungssport möglich ist. Erst wurde der Schaden konservativ behandelt, dann musste Herrmann doch unters Messer. Nun steht er wieder auf dem Rasen.

Bis der 24-Jährige jedoch bei 100 Prozent ist, wird es noch etwas Zeit dauern.

"Ich probiere jetzt, was geht und was noch nicht funktioniert", sagte er nach dem Spiel seiner Jungs gegen Aue in der Mixed-Zone: "Es zwickt noch hier und da. Aber ich hoffe, es geht jetzt aufwärts."