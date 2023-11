Entscheidung gefallen: Medien-Profi bleibt Dynamo-Boss!

Dresden - Medien-Profi Holger Scholze (52) bleibt Präsident von Dynamo Dresden . Die Vizepräsidenten sind weiterhin Dr. Michael Bürger (51) und Ronny Rehn (42). Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Das alte und neue Führungsriege der SGD: (v.l.n.r.) David Fischer (44, Geschäftsführer Kommunikation), Stephan Zimmermann (30, Geschäftsführer Finanzen), Dr. Michael Bürger (51), Ronny Rehn (42, beide Vize-Präsident), Holger Scholze (52, Präsident), Ralf Becker (53, Geschäftsführer Sport), Jens Heinig (65, Aufsichtsratsvorsitzender). © SG Dynamo/Dennis Hetzschold

Damit sendet das Präsidium ein Zeichen der Kontinuität, denn dieses Trio ist in dieser Reihenfolge schon seit Jahren im Amt.

Zur Mitgliederversammlung der SGD am 18. November wurden die bisherigen Mitglieder des Präsidiums wiedergewählt, brisant: Scholze bekam aus diesem Trio die wenigsten Stimmen.

In ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag wurde beschlossen, an der Rangfolge nichts zu ändern.