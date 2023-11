Mitglieder-Versammlung bei Dynamo: Präsidium und Frauenfußball bestätigt!

Dresden - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde zur Mitgliederversammlung der SGD ein neues Präsidium gewählt. Es ist das alte, bestehend aus Präsident Holger Scholze und seinen beiden Stellvertretern Ronny Rehn und Dr. Michael Bürger. Ob die Konstellation in dieser Form bestehen bleibt, ist allerdings noch offen.

Ob Scholze dann weiter an der Spitze stehen wird, wird sich zeigen.

Aus Zeitgründen wurde nicht schon am Samstag der Präsident bestätigt bzw. der neue bekannt geben. Das Präsidiums-Trio wird sich in dieser Woche zu einer konstituierenden Sitzung treffen und das nachholen.

Die Medien erfuhren dies allerdings offiziell nur aus einer Pressemitteilung des Vereins nach dem Ende der neunstündigen Veranstaltung im Congress Center. Sie wurden am Samstag zum wiederholten Male von den Mitgliedern ausgeschlossen .

Eine dritte Variante war die Kooperation mit einem Frauenverein, zum Beispiel dem 1. FFC Fortuna Dresden, deren erstes Frauen-Team in der Regionalliga (3. Liga) kickt.

Fast knapp 92 Prozent der Mitglieder folgten auf der MV außerdem am Ende dem Vorschlag von Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker: Sie stimmten dafür, dass künftig auch Frauen im Trikot der SGD auflaufen können , dürfen, werden - vermutlich bereits ab der Saison 2024/25 in der untersten Spielklasse.

Sportgeschäftsführer Ralf Becker brachte zum Thema Frauenfußball seine bevorzugte Lösung durch. © picture point/Sven Sonntag

Dynamo nimmt es also in die eigene Hand, greift nicht auf vorhandene Möglichkeiten zurück und macht sich also auch nirgends breit - wohl der richtige Schritt. Später soll noch eine zweite Mannschaft auf die Beine gestellt werden sowie B- und C-Juniorinnen.

Die Frauen werden quasi in der Kreisoberliga beginnen und auf Mannschaften wie SpG Ullersdorf/Weißig oder den Serkowitzer FSV II treffen.

Die Entwicklung der weiblichen Kicker soll Schritt für Schritt erfolgen, nachhaltig, solide und bodenständig sein. Sie sollen sich im Verein wohlfühlen und sich nicht als lästiges Anhängsel sehen. Sportlich soll die Regionalliga in einigen Jahren das Ziel sein.

Es wurde auch im Nachgang der nicht öffentlichen Mitgliederversammlung noch einmal darauf hingewiesen, dass der Verein damit kein Geld verpulvern würde, wie manche Mitglieder am Samstag befürchten. Der Erfolg der ersten Männermannschaft soll nicht gefährdet werden.

Dynamo will zum Beispiel die Kosten der Frauen quer finanzieren. Zum Beispiel mit Gönnern und Sponsoren, die deutlich besser zum weiblichen als zum männlichen Geschlecht passen könnten. Aus diesen Gründen soll es keinen finanziellen Mehraufwand geben.

Nicht nur die Frauen-Teams bei Dynamo Dresden wurden auf den Weg gebracht. Auch die Lizenzauflagen in Sachen E-Fußball sollen erfüllt werden.