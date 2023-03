Dynamo-Noten gegen Duisburg: Es gibt wieder ein Haar in der Suppe!

Dresden - Elf Spiele ohne Niederlage, der Sprung auf Platz vier, der durch die starke Zweite des SC Freiburg (2.) derzeit den Relegationsplatz bedeutet. Dresden hat sich im Jahr 2023 eine Ausgangsposition erarbeitet, mit der sich arbeiten lässt. Wenn man das Haar in der Suppe sucht, dann dieses: Dynamo hat immer wieder Phasen im Spiel, in denen es nicht läuft. Das war beim 2:0 gegen Duisburg die erste Hälfte. Daher fallen die TAG24-Noten auch eher gemischt aus.

Tim Knipping (3.v.l.) bekam den Treffer zum 2:0 zwar nicht zugesprochen, beeindruckte hinten aber mit seinem Stellungsspiel. © Lutz Hentschel

Stefan Drljaca: Seine Fingerspitzen verhinderten das frühe 0:1 (2.). Danach kaum noch gefordert. War aber stets aufmerksam - TAG24-Note: 3.

Max Kulke: Der Junge läuft, kämpft, macht in der Defensive viel richtig. Aber nach vorn ist er zu ängstlich, zu zögerlich und hat viele Ballverluste. Stellt er die ab, ist er ein richtig Guter - Note: 4.

Jakob Lewald: Hatte in der ersten Hälfte viel zu tun, räumte aber alles ab. Bekam in entscheidenden Momenten immer noch ein Körperteil an den Ball. In der zweiten Hälfte hatte er wenig zu tun. Souverän - Note: 2.

Tim Knipping: Das trifft auch auf ihn zu. Verhinderte mit seinem Stellungsspiel so manche MSV-Chance. Kämpferisch wie immer ein Vorbild. Seinen vermeintlich ersten Saisontreffer zum 2:0 (76.) bekam Duisburgs Benjamin Girth "zugesprochen" - Note: 2.

Jonathan Meier (bis 90.): War in der ersten Hälfte unsicher, verlor viele Zweikämpfe und oft den Ball. Steigerte sich in Durchgang zwei und hatte mit einem sehenswerten Fernschuss (84.) den dritten Treffer auf dem Fuß - Note: 4.